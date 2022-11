Moleiro llama a la titularidad en su partido más especial

Para Xavi García Pimienta todos sus planes salen bien. Si el equipo gana, no hacen falta explicaciones; y si no lo hace, siempre mereció más. El ejemplo más cercano es el del domingo pasado en el Ciudad de Valencia después de que la UD empatara al Levante en el último segundo del descuento gracias a un gol de Marc Cardona. Había dado un paso al frente el cuadro amarillo con la entrada del propio delantero catalán, de Moleiro, de Pejiño y de Marvin en la segunda parte, y venía de fallar varias ocasiones para la igualada que finalmente consiguió. Claramente, los suplentes habían mejorado de manera radical a los titulares. Según el entrenador, tal circunstancia no fue aleatoria, sino que estaba prevista.

No había sido un error haber incluido a Óscar Clemente –una vez más– en el extremo izquierdo ni a Álvaro Jiménez –de más a menos en la temporada– en el derecho ni a Florin Andone –sin rodaje– en la punta del ataque, pues aquello formaba parte de toda una estrategia que debía acabar en algo positivo gracias a la entrada de ciertos jugadores que habrían de producir un cambio a mejor. Salió bien porque el balón que salió de un cabezazo agónico de Marc botó dentro de la portería después de que tocara en el larguero, pero de no haber sido así, el equipo, seguramente, habría lamentado la ausencia de los futbolistas que rindieron mejor en menos tiempo. El centrocampista, Pejiño, Marc Cardona y Marvin mejoraron a la UD en el Ciutat de Valencia Así, a García Pimienta se le presenta una semana más la disyuntiva de aplicar la lógica y apostar desde el principio por los que tuvieron un rendimiento más alto o imaginarse otra vez una situación de partido en la que el equipo necesitara el impulso de ciertos jugadores desde el banquillo. En ese sentido, el caso de Alberto Moleiro es el que más llama la atención porque pese a que se trata de uno de los jugadores más desequilibrante de la plantilla, nunca ha tenido continuidad esta temporada. Y ahora, en el partido más especial para él por enfrentarse al equipo más representativo de la isla en la que nació, llama a la titularidad para no perder ni un sólo segundo en el intento de ganar al eterno rival. Paso al frente En el Ciudad de Valencia fue el hombre que revolucionó al equipo con su entrada en el minuto 68 junto a Pejiño, que también pide a gritos un puesto en el once. Ambos entraron en sustitución de los futbolistas que ocupaban las bandas hasta entonces, Álvaro y Óscar, y elevaron el nivel de la UD. En su búsqueda de la fórmula para ganar al Tenerife, contra el que perdió las dos ocasiones en las que se enfrentaron, en la ida y en la vuelta de las semifinales del último playoff de ascenso, el técnico barcelonés se debate entre poner a los dos desde el principio como premio a lo sucedido en la jornada anterior o sentarlos en el banquillo una vez más en previsión de que pudieran servir como revulsivos. La segunda opción puede resultar paradójica, pero García Pimienta la ha utilizado varias veces este curso. De la misma forma, el entrenador deberá elegir entre Andone, que apenas participó en el juego en los 45 minutos que jugó frente al Levante, y Marc Cardona, que viene de marcar un gol y es el pichichi del equipo, con cinco tantos –dos al Andorra y uno al Málaga, al Alavés y al propio Levante–. La excusa para no tener que elegir entre uno y otro fue una supuesta decisión de los servicios médicos del club de que sólo estaban para jugar 45 minutos. Una semana después, García Pimienta, tendrá que mojarse –Sandro está lesionado y no se le espera hasta enero–. García Pimienta se debate entre ponerlos en el once o volver a utilizarlos como revulsivo Por lo demás, la defensa y el centro del campo presentan menos dudas, todas vez que Álex Suárez, Coco, Curbelo y Sergi Cardona están llamados a ocupar la línea de cuatro en la zaga, y que Mfulu, Loiodice y Jonathan Viera tienen las misión de liderar el juego, con Álex Domínguez como guardián en la portería por la lesión de Valles –también se le espera para el primer partido de enero, frente al Racing de Santander el fin de semana del 7 y 8–. Marvin, que entró en el tramo final de la última cita, también fue un puñal, pero no es titular desde la cuarta fecha. Pimienta sólo le ve, al menos hasta ahora, como dinamizador. Casi como a Moleiro, más motivado si cabe en su partido más especial.