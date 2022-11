Pimienta: «El Tenerife no hizo más porque la UD Las Palmas no le dejó»

Xavi García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas, lo tenía claro. La superioridad manifiesta que demostró su equipo ante el Tenerife en el derbi de ayer en el Estadio de Gran Canaria fue el resultado de la eficiencia de los suyos y no por deméritos del rival. «Creo que el Tenerife no ha podido hacer más cosas porque Las Palmas ha estado muy bien y no le ha dejado. Ellos lo han intentado con su modelo de juego, pero hemos sido superiores y ellos no han podido generar más ocasiones de gol», comentó el preparador catalán.

El técnico amarillo destacó que la victoria frente al eterno rival llegó tras hacer su equipo «uno de los mejores partidos» desde que está en el cargo. «Hemos estado acertados de cara al gol. Solemos jugar bastante bien porque si no jugamos bien tenemos pocas opciones de ganar los partidos. Hoy –por ayer– hemos tenido eficacia y ahí ha estado la gran diferencia con los últimos partidos», analizó Pimienta. El entrenador de la UD tuvo palabras para uno de los triunfadores amarillos del derbi a nivel individual, Pejiño, autor de los dos primeros tantos locales: «No lo voy a descubrir. Somos un equipo que nos ordenamos muchísimo y Pejiño, dentro de su desorden, hace que genere muchas situaciones de gol. Pero también tiene mucha competencia. Él tiene las mismas opciones que el resto de compañeros para jugar titular. Me alegro mucho por él». La victoria de Las Palmas ayer en el derbi ponía fin a una racha de cuatro partidos sin ganar. García Pimienta considera que su equipo, ayer ante el Tenerife, «hemos tenido la recompensa a todo el trabajo que estaba haciendo el equipo». «Hemos hecho muchos partidos de este tipo pero esta vez hemos tenido la certeza de cara a portería», señaló. Además, recalcaba que la UD tuvo «mucho más control del encuentro». «Hemos tenido más paciencia, hemos sido protagonista. Se ha visto a Las Palmas que queremos todos, aunque no hubiésemos ganado jugando así estaremos mas cerca de hacerlo».