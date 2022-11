Pejiño, primer bigoleador en un derbi de Liga, se ordena

Pejiño, por fin, dejó huella cuando fue titular. Era lo que le reclamaba Xavi García Pimienta, que le dio varias oportunidades desde el inicio después de destacar en el encuentro inmediatamente anterior tras salir desde el banquillo y no respondió como el técnico esperaba. El sábado, en el derbi, fue distinto, o al menos el de Barbate fue trascendente en el resultado. Su dos goles al CD Tenerife producto de dos latigazos con la zurda sirvieron no sólo para que la UD Las Palmas derrotara al eterno rival (3-1), sino también para que él mismo entrara en la historia: se convirtió en el primer jugador amarillo en marcar un doblete en Liga en el duelo de máxima rivalidad canaria.

Venía revolucionar al equipo con su entrada en la segunda parte del choque frente al Levante en el Ciudad de Valencia –junto a Moleiro– y al barcelonés no le quedaba otra que premiarle, porque además el andaluz había marcado el tanto de la clasificación para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey la semana anterior en Teruel.

Un rato después de que finalizara el derbi, durante su comparecencia en la sala de prensa del Gran Canaria, hizo un comentario que quizá sirva para explicar por qué Pejiño no ha tenido más protagonismo en lo que va de temporada cuando fue cuestionado por la actuación del jugador.

«Somos un equipo que nos ordenamos muchísimo y Pejiño, dentro de su desorden, hace que genere muchas ocasiones de gol. Lo que pasa es que tiene mucha competencia. Lo único que puedo decir de él es que tiene las mismas opciones que el resto de compañeros para ser titular. Naturalmente, si hace este tipo de partidos –como el del Tenerife– participará muchísimo más», declaró García Pimienta.

Y añadió: «Pero me alegro mucho por él, porque cuando un jugador no acaba participando, está entrenando bien, está esperando su oportunidad y no le acompaña la suerte cuando participa, y juega un partido como el de hoy –por anteayer–, me pongo muy contento por él».

4 Titularidades En 17 jornadas, Pejiño sólo ha sido titular en cuatro, ante el Ibiza, el Cartagena, el Burgos y el Tenerife. Los dos primeros encuentros se los perdió por una sanción de la temporada pasada.

2 Goles El barbateño ya es el tercer máximo goleador del equipo junto a Álvaro Jiménez y Florin Andone, con dos tantos. Por delante están Jonathan Viera, con tres, y Marc Cardona, con cinco.

2024 Año en que acaba contrato El extremo gaditano tiene contrato con la UD Las Palmas hasta junio de 2024 después de la ampliación que firmó en el verano de 2021, justo después de su primer año como amarillo.

6 Disparos entre palos De los seis tiros de Pejiño entre los tres palos en lo que va de campeonato, dos de ellos acabaron en gol, los dos frente al CD Tenerife. En total, ha disparado 10 veces.

De alguna manera, vino a reconocer dos motivos posibles de la poca participación del barbateño: el desorden que provoca dentro del orden y el poco aprovechamiento de las oportunidades. El dato es revelador: en 17 jornadas, Francisco Jesús Crespo sólo ha sido titular en cuatro.

No le ayudó la sanción que arrastró la temporada pasada tras la tarjeta roja que vio a la conclusión del derbi de vuelta del playoff, porque tuvo que perderse los dos primeros partidos de Liga, circunstancia que le ponía en desventaja con respecto a sus competidores por un puesto. Así, Álvaro Jiménez se ganó el lugar en la derecha y Moleiro y Óscar Clemente se repartían el de la derecha. Además, Marvin, Benito e incluso Lemos también formaban parte del elenco de nominados para la posición de extremo.

Pejiño tardó nueve jornadas en ser titular, y cuando lo fue, frente al Ibiza en el Gran Canaria, lo hizo como falso nueve, es decir, en un lugar donde apenas había jugado en su carrera futbolística. García Pimienta tuvo que utilizarle como recurso porque acababa de perder a Marc Cardona por una lesión, Florin Andone era baja desde hacía tiempo y Sandro, con molestias musculares, no estaba para más de media hora.

Pese a que el barcelonés alabó el trabajo de Peji en una posición que no era la suya, la realidad es que apenas gozó de ocasiones para marcar y se le vio perdido por momentos. Coincidencia o no, el gaditano fue el único futbolista de campo que no jugó un sólo minutos en el doble compromiso de Lugo y Ponferrada en apenas tres días. No hubo explicación; las dos victorias del equipo, ambas por 0-1, justificaban todo.

La jornada siguiente, en cambió salió de inicio, ante el Cartagena, pero apenas tuvo trascendencia: acaba de perder una oportunidad. Como también la que tuvo en el choque frente al Burgos, para el que fue elegido desde el principio después de una gran actuación en Huesca cuando entró desde el banquillo en la segunda parte.

Ahora, a la tercera, sin contar con la titularidad frente al Ibiza porque jugó fuera de sitio, por fin se ordenó. Se le vio eléctrico desde el principio, implicado, peligroso, como en el Ciudad de Valencia. Antes de su primer gol, culminación de una jugada extraordinaria, ya había lanzado otro misil, y luego con otro gran disparo, esta vez desde lejísimos, sentenció el clásico para la UD.

Pidió el cambio por precaución porque empezó a sentir molestias y se marchó, pero no tiene nada: está perfectamente disponible para el partido del próximo sábado (17.30 horas) contra el Sporting en El Molinón. Desde el mismo momento en que batió por segunda vez a Juan Soriano entró en la historia de la UD Las Palmas como el primer jugador en lograr un doblete en un derbi de Liga.

En otras competiciones le superan Narciso, que marcó cuatro goles en el Heliodoro en un partido de Copa del Rey de la campaña 1986-87, y Pepe Juan, que hizo tres en un duelo de Copa de la Liga en el extinto Estadio Insular en el curso 1983-84.

Más allá del registro, Pejiño mira al futuro con optimismo, sabedor de que sus inclusiones en el once depende de su rendimiento inmediato por mucho que sea el mejor extremo amarillo.