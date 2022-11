Florin Andone dispara en sala de prensa. Letal ante el Tenerife, letal ante los micrófonos. El delantero rumano de la UD Las Palmas, dos tantos tras cuatro disparos, 185 minutos de juego y que cerró el recital ante el Tete, desvela sus sensaciones de cara al pulso ante el Sporting de Gijón este sábado en El Molinón (17.30 horas, LaLiga TV). "Solo hay un planteamiento: ganar. Respetamos a todos los rivales, pero llega un partido de Primera, en un escenario de Primera y una afición espectacular. La estrategia es perseguir nuestro sueño, que es jugar en la máxima categoría". Se le cuestionó por su rol y el curioso reparto de minutos de García Pimienta. "Todos estamos para aportar; todos sumamos. Las decisiones dependen del entrenador, que dispone de una plantilla muy amplia. Hemos participado todos y el nivel ofrecido es altísimo. Decide el míster porque es el jefe, en conjunto tratamos de aportar lo mejor (...) No hay problemas con los minutos que he jugado. En este caso, Pimienta te sorprende por su cercanía. Es muy abierto a todas las sensaciones y todo lo que dictamine, para mí es perfecto".

Como nota curiosa, desvela una fotografía de fortaleza mental. Una caseta unida, que combate cada una de las dificultades con el ejemplo vital de Kirian Rodríguez. "No me gusta hacer la pelota, lo del míster es para destacar. Siempre está ahí, es muy cercano y eso es importante. No he escudado quejas ni rajadas por detrás. Sí lo viví en otros equipos, pero aquí se preocupan por el jugador. Hay gente madura, jóvenes y muy profesional. El míster debe elegir. Pero en esta UD hay gente de buen corazón y eso es genial a la hora de competir".

Se detiene y reflexiona sobre la temporada de Kirian Rodríguez y de su lucha contra el cáncer. "Es un ejemplo de vida y ya fuera del fútbol. No todo es ganar, perder o empatar. No lo conocía y me sorprende su fortaleza mental. Es muy fuerte. Ayuda a los compañeros en todo lo que puede, te brinda mensajes positivos. Es de admirar. La vida no es solo fútbol, hay más cosas. Con ver a Kirian lo aprendes y visualizas".

Cantera para los despachos

Florin Andone fue presentado el 1 de septiembre y contó con la presencia de Deivid en sala de prensa como último fichaje del mercado invernal. El asistente a la dirección deportiva coincidió con Florin en el Córdoba, donde cimentaron una estrecha relación. El ariete apuesta por el exjugador de la UD como un director deportivo de éxito para el futuro. "Está capacitado y le deseo la mejor de las suertes". "Si le va bien, me alegraré porque es un amigo y en el Córdoba pasamos dos años muy buenos. Lo quiero y lo respeto muchísimo. A mí no me ha comentado nada sobre su futuro...Es que hablar del mañana, yo no sé qué me pasará a mí cuando coja el coche. Solo vale el presente".

Kirian es un ejemplo de vida, ya no de fútbol. No lo conocía. Es una persona muy fuerte mentalmente. Estoy contento de haberlo conocido, porque demuestra su fortaleza mental, ayudando a los compañeros, nos habla con mensajes positivos, …. La vida no es solo fútbol. Hay cosas más importantes como la familia y la salud. Todos le admiramos, mostramos su cariño y apoyo para que salga adelante”

Sobre su estado físico, confirma que va en franca mejoría. "Hay dos partidos en tres días [ante Sporting y Oviedo], todo lo que decida el míster será lo mejor. He superado las molestias y hago todo lo posible para estar al cien por cien". En relación a su celebración ante el Tenerife, que ya forma parte de la pasarela de la pasión, la atribuye a la "adrenalina del momento". Se quedó impactado con lo vivido y un partenón con más de 30.000 almas. "Fue algo increíble, lo guardaré con mucho cariño...Lamento lo de la tarjeta", detalló.