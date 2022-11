García Pimienta pudo ser del Sporting antes que de la UD

Hace casi un año, el 5 de diciembre de 2021, la UD Las Palmas venció al Sporting de Gijón en el Estadio de Gran Canaria gracias a un gol en propia puerta de Berrocal, aunque Benito puso mucho de su parte con una gran acción individual que concluyó con un tiro ligeramente desviado por el defensor rojiblanco. El entrenador rival de entonces, David Gallego, llegaba a la Isla muy cuestionado por los malos resultados de su equipo. De hecho, muchos en Asturias fijaron el partido frente a los amarillos como el definitivo. Alguien de la directiva gijonesa también lo vio así, porque uno de los posibles sustitutos era García Pimienta.

Días después de aquel partido en la antesala del Día de la Constitución el nombre del entrenador actual de la UD estuvo encima de la mesa en las oficinas del Sporting, también el de Sergio González, en la actualidad técnico del Cádiz, sin embargo, finalmente no hubo consenso ni atrevimiento para desprenderse de Gallego en ese momento, tal y como avanzó en su día La Nueva España.

Había dos cuestiones por encima de todas que descartaron la posibilidad de que el barcelonés llegara al banquillo de El Molinón. Había dudas, por un lado, en cuanto a su experiencia en los banquillos, que jamás había dirigido a un equipo de Segunda División; por otro, en relación a su estilo de juego, toda vez que no se adaptaba a la plantilla rojiblanca en aquel momento. Además, el Sporting siempre había sido un equipo más de fútbol directo, típico del norte de España.

Así, García Pimienta, que ya no formaba parte del FC Barcelona, en cuyas categorías inferiores había entrenado durante toda su carrera como entrenador, quedó en el mercado, libre. Al Sporting no le fue mucho mejor sin él, porque acabó por destituir a Gallego casi tres meses después tras una derrota frente a la Ponferradina el 20 de febrero del presente año –llegó José Luis Martí, que luego también sería destituido y llegaría el técnico actual, Abelardo–.

A la UD Las Palmas, sin embargo, la decisión de la entidad gijonesa le vino de perlas, porque al menos tuvo la posibilidad de pensar en él para sustituir a Pepe Mel, que si bien no tenía al equipo lejos de la promoción de ascenso, había perdido la confianza de la mayor parte del vestuario y también de la directiva. La derrota en Fuenlabrada a finales de enero fue la excusa perfecta para tratar de cambiar el rumbo. La apuesta del director deportivo Luis Helguera, que ya había confiado –junto a Toni Cruz– en Quique Setién para debutar en Primera cuando su mayor experiencia había sido en el banquillo del Lugo, era arriesgada, pero salió bien.

Los inicios no fueron buenos y en Gijón respiraban tranquilos. En la Isla, sin embargo, una sola victoria en sus siete primeros encuentros parecía dejar claro que la decisión del cambio de entrenador no había sido acertada. El modelo de toque y toque no conseguía la profundidad deseada y los conceptos de presión alta y defensa adelantada no eran captados por los jugadores. Hasta que de repente, cuando el equipo se quitó toda la presión de tener que alcanzar el playoff tras perder frente al Girona, todo cambió.

Hasta el punto de que la UD de Xavi García Pimienta hizo historia: obtuvo una cifra récord del club con nueve victorias en las 11 jornadas finales, las cinco últimas de manera consecutiva. Además, logró clasificarse en la cuarta plaza y disputar la promoción de ascenso cuando ningún equipo hasta ese momento había logrado remontar una diferencia tan grande de puntos en tan poco tiempo. La eliminatoria de semifinales frente al CD Tenerife no salió bien, pero el técnico barcelonés había creado algo: un equipo en mayúsculas.

Esa UD es la que hoy marcha segunda en la clasificación y lucha por subir a Primera de forma directa, la que juega casi de memoria y la que ha sabido solventar los problemas que tenía el curso pasado, como la solidez defensiva o la mayor variedad de registros, más allá de la mera posesión, para no ser tan previsible. Un equipo, además, capaz de estar cuatro jornadas sin ganar y no descomponerse hasta imponerse en un derbi y afrontar el final del año con plenas garantías.

Hoy el Sporting de Gijón se pregunta si debería haber sido más valiente para fichar a un entrenador sin experiencia. Las Palmas, por su parte, mira al futuro sin mirar atrás.