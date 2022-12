El Molinón más cachondo

Regreso al club de la comedia del cachopo y la sidra. El Molinón, un recinto con liturgia de cementerio pío pío, fotogramas de épica y una tarde surrealista. La UD de García Pimienta, exultante tras maravillar en el derbi canario del aplastamiento (3-1), inicia la gira por el Principado esta tarde con vuelo al Aeropuerto de Asturias. Le deparan dos pulsos ligueros ante Sporting de Gijón (sábado, 17.30 horas, LaLiga TV) y ante el Oviedo (martes, 18.00 horas, LaLiga TV) con las ausencias de Álvaro Valles y Sandro Ramírez. Por su parte, Benito Ramírez no se ejercitó ayer y puede sumarse a la lista de contratiempos –la intención es que siga la recuperación en la Isla–.

La defensa de la segunda plaza, en este cierre de la primera vuelta, solo restan cuatro jornadas, lleva a los amarillos a El Molinón-Enrique Castro Quini. Tras 37 visitas al feudo sportinguista, la UD solo contabiliza ocho victorias y ocho empates. El resto, 21 derrotas. El último precedente generó ríos de tinta, toneladas de epítetos y solo faltó un villancico del partido que no fue un partido. Fue un chiste.

Corría la última jornada de la 21-22, un 29 de mayo, y los amarillos jugaban en casa. El templo de la fabada cantó el gol amarillo. Entre lo insólito y una broma de cámara oculta. Los pupilos de Abelardo Fernández se acercaron por partida doble, en noventa minutos de esperpento, gracias a las acometidas de Pablo Pérez y José Luis Rodríguez. Recibieron la reprimenda de los 12.346 sufridores. Pitos, bronca, abucheos... Era la jubilación para el árbitro Prieto Iglesias y una tarde para ajustar cuentas.

Asdrúbal Padrón logró el pase a la final del ‘playoff’ en 2014 y Chrisantus hizo tres dianas

Tanto anulado por mano de Rafa Mujica y un penalti que transformó Viera en el 37’. No hubo más. El cuadro grancanario finalizaba en la cuarta plaza y obraba una remontada para la historia –nueve victorias y dos empates en un cierre perfecto de campeonato y sin precedentes–. Sumar 29 de 33 unidades en litigio llevaron a los amarillos de las catacumbas (14ª plaza y a catorce puntos del cuarto) a convertirse en la gran sensación. El favorito al ascenso, que luego sería eliminado por el Tenerife en el playoff del 4-J.

Para el Sporting, no hubo piedad. La desconsideración fue el precio a pagar por un final de curso carente de estímulos. Habían sellado la permanencia ante el Fuenlabrada y la visita de la UD tenía un argumento para la guasa. El Real Oviedo estaba pendiente de la ayuda del eterno rival gijonés, pero no llegó. Los de Ziganda batieron al Ibiza, pero el Girona empató ante el Burgos. La sexta plaza era para los de Míchel. Tercero fue el Eibar y los canarios se cruzaron en una promoción de vértigo.

Del pitorreo (0-1), que fue festejado por la UD en el césped rojiblanco con un centenar de amarillos de forma efusiva, al tanto de Asdrúbal Padrón. El 15 de junio de 2014, el Búfalo resolvía el pase a la final del playoff con un tanto en el 89’. Luego llegó el Cordobazo.

Arenga de Valerón

El soberbio tanto del delantero del barrio de Guanarteme hizo justicia. Bendita agonía. Juan Carlos Valerón dejó una de las imágenes de la temporada en El Molinón con su arenga a los jugadores amarillos, que estaban dirigidos por Josico y Javi Guerrero –tras la destitución de Lobera–. «Vamos a descansar; esto no nos vale chiquillos, queremos el ascenso. Y sabemos lo que tenemos que hacer».

El mito de Arguineguín insistía en ese corro con los futbolistas, en los que figuraban ilustres como David García, Momo, Nauzet Alemán, Aythami Artiles o Ángel López, que «esto es un paso, no un ascenso (...) Nos hemos mentalizado para que la euforia no pueda con Las Palmas. He pedido estar centrado para el momento decisivo, porque tenemos que volver a repetir en una semana lo que hemos hecho en la eliminatoria».

Otro episodio mágico fue el (2-3) del 27 de octubre de 2013 con tres dianas de Macky Chrisantus. Y el 3 de febrero de 2008, el Colungazo. Una obra maestra del exdelantero del Pájara Playas de Jandía Adrián Colunga dejó helado a El Molinón. Quince visitas al recinto asturiano en este siglo y cuatro victorias sonadas: el Colungazo, el hat trick de Macky, el agónico tanto del Búfalo y la noche que Viera fue tratado como Juanele. Ovación a los amarillos.

Casting de pólvora

Florin Andone, un francotirador de fuego. Revitalizado y recuperado para la causa gracias a un ‘balazo’ en el derbi de las cuentas pendientes. El delantero rumano, uno de los fichajes con el sello David Rodríguez Deivid, presenta números de oro. Insuperables. Con solo 185 minutos de juego, lleva cuatro tiros y dos tantos ante la Ponferradina (0-1) y Tenerife (3-1). El exariete del Córdoba, Deportivo o Cádiz CF y Brigthon de la Premier anota cada 92’ y solo ha participado en seis partidos de esta edición liguera. Se mantiene invicto. Es el amuleto de la suerte.

La gira asturiana comienza esta tarde y se cierra el martes con la visita al Oviedo de Cervera

Con este depredador del área, que entró en la historia de los clásicos, la UD computa cinco victorias –ante Leganés (1-0),Lugo (0-1), Ponferradina (0-1), Cartagena (1-0) y ante los chicharreros–; así como el empate ante el Levante (1-1).

Por su parte, Marc Cardona lleva 18 disparos por los 13 de Sandro Ramírez. El ariete leridano computa cinco tantos y es el pichichi amarillo. El de La Feria suma una diana lograda ante el Mirandés en Anduva. Para hacer dos tantos, Pejiño ha ejecutado diez disparos. Florin, en este minuto, se postula como titular ante un Sporting de Abelardo que va 12º en la tabla.