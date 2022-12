Viera Producciones Sociedad Limitada. Xavi García Pimienta, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, confirmó esta mañana la baja de Benito Ramírez y la presencia de varios jugadores del filial en la expedición para el doble compromiso ante en Asturias ante el Sporting y Oviedo. Sin el Cohete de La Aldea, ni Valles, ni Sandro Ramírez. El estratega sacó pecho por el excelente trabajo de sus pupilos en el derbi del aplastamiento (3-1), y además, analizó el discurso motivacional de Jonathan Viera durante el calentamiento. "Lo del vídeo me pareció un espectáculo. Se han hecho cuatro o cinco y todos han sido bonitos porque se ve lo que siente un jugador antes de un partido. Puro liderazgo. Demuestra el ADN de líder que tiene y la influencia para bien que imparte. Salir a calentar con 31.000 personas en el Gran Canaria, todo lo que se vivió en la guagua [en la bajada por Fondos de Segura]. Aseguré que la gente estaría orgullosa de sus jugadores y el partido fue perfecto".

Sobre si el techo de la UD fue el soberbio espectáculo ante el Tenerife, Pimienta lanzó un dardo con cianuro a todos los que aseveran que el Tete no se presentó en Siete Palmas. "Esperemos mejorarlo; me niego a pensar que el partido ante el Tenerife fue porque el rival no vino, como han dicho por ahí. No les dejamos, monopolizamos el balón, presión tras pérdida y fue más mérito nuestro que demérito del rival. Vi el Tenerife-Oviedo, y tuvieron ocasiones muy claras. Carecieron de acierto, pero estuvieron cerca. El Tenerife no pudo desarrollar su juego porque la UD estuvo muy bien. ¿Techo? Tenemos que autoexigirnos mucho más".

Confía plenamente en el trabajo de Fabio González, que suple al sancionado Nuke Mfulu. "Ha gente preparada para sustituirle. Quizá le venga bien el descanso porque tenemos dos partidos seguidos. No vamos a poner ninguna excusa. Enzo, Fabio pueden jugar ahí y el equipo que presentemos será de garantías para ir a por los tres puntos".

Pejiño, un realizador inmortal

La UD disputa dos partidos en tres días -sábado en El Molinón y el martes ante el Oviedo en el Tartiere-. Turno para cambios y rotaciones. Pero hay un mimbre que eleva su estatus. Pejiño, con sus dos goles, entra en la historia de los clásicos canarios y demanda más protagonismo. "Cuando yo llegué, estaba lesionado. Cuando se recupera el equipo está en su mejor momento con aquella maravillosa racha [nueve victorias y dos empates", evoca Pimienta. Y luego advierte que"le costó entrar porque el equipo no estaba para probaturas. Hizo una gran pretemporada. Este es el Pejiño que queremos. Muchas veces son ellos con su rendimiento los que marcan de lo que son capaces. Poco a poco adquiere el ritmo y los minutos que esté en el campo tiene que dar lo que tiene porque marca diferencias".

Visitar El Molinón traslada a Pimienta a dos precedentes exitosos, un triunfo con el Barça B y el pasado en mayo con la UD, en un duelo sin oposición. "Recuerdo la victoria en Gijón con el Barça B. Fue un gran partido con gol de Marc Cardona. La pasada temporada nos jugábamos muchísimo y ellos tenían los deberes hechos. Ahí se marcó la diferencia. Será un partido más que exigente, debemos seguir sumando puntos". Elogia al Sporting y a la capacidad técnica del exjugador de la UD Christian Rivera. "Pasó por aquí y tiene mucho fútbol. El Sporting hace las cosas muy bien. Tenemos que hacer un partido muy completo, porque es un equipo muy solidario sin balón. Además, habrá un gran ambiente".

El estratega Pimienta, que sigue sin renovar, afronta el mejor momento de su carrera. "Me niego a pensar que el Tenerife no vino como dicen por ahí". Y por fin explotó. Sacó pecho por su lienzo más perfecto. Trituró al Tete y pintó El Teide de amarillo. Ahora regresa a El Molinón con la misiva de seguir en la zona de ascenso directo.