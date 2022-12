Doce guajes y doce platanitos en la contienda de factorías

La gran contienda de los artesanos del talento. Dos factorías frente a frente. Mareo versus Barranco Seco en El Molinón. Un nuevo capítulo –el 74 de estos dos portaaviones de Primera–. El Sporting de Gijón de Abelardo Fernández, con un tope salarial de 8,5 millones,estiró el vínculo contractual de su último diamante Dani Queipo hasta 2027. La apuesta por el extremo zurdo de 20 años –dorsal del filial (30)– conforma el último guiño de un escudo de sidra que se convertido en una gran plataforma de negocio.Vender patrimonio, como justifican los casos del propio Abelardo, Eloy Olaya, Luis Enrique, Tomás Hervás –que vistió de amarillo–, Villa o Manjarín.

Mañana, en templo gijonés, se mide con la UD Las Palmas (17.30 horas, LaLiga TV) con una política hermana de apuesta descarada por su vivero y catedráticos en extraer beneficios. Los dos clubes tienen 21 tantos a favor y ocupan la segunda plaza de máximos realizadores, solo superados por los 22 del FC Cartagena. Los amarillos, segundos y con 31 puntos, lucen una ventaja de ocho unidades con el cuadro sportinguista –que ocupa la 12ª plaza de la tabla y estáa cuatro del playoff–.

El técnico amarillo ultima un once con ocho jugadores que han pasado por Las Palmas Atlético

Salvo el lesionado Nacho Méndez, Abelardo dispone de doce guajes para tumbar a la UD y acabar con seis jornadas sin victorias. Son Guillermo Rosas (57 partidos con la elástica del Sporting, 14 en el curso 22-23 y que disputó el último ante el Huesca), Cote (74, 14), Gragera (87, 10), que vuelve de lesión, Pedro Díaz (130, 11), Jony (121, 7), otro que apura su recuperación, el ex de la UD Christian Rivera (36, 10), David Argüelles (6,1), Pola (5, 3), Dani Queipo (17, 16), Diego Sánchez (9, 7), Nacho Martín (5, 4) y Marcos Trabanco (2, 1).

Sintonía en los banquillos

El Pitu, 143 duelos dirigidos en la máxima categoría, coincidió en el vestuario del FC Barcelona con García Pimienta (1996) y dirigidos por Rexach en el final del cruyffismo. Se profesan admiración. El valor del plantel del Sporting es de 30,4 millones y lleva seis años lejos de la máxima categoría. Es el hábitat natural de esta institución, con 42 campañas en el Olimpo, por las 34 de Las Palmas. Los dos escudos suman 76 temporadas en LaLiga Santander. Prestigio y el cultivo del talento como religion.

Mientras la formación de Pimienta contabiliza once de las 17 jornadas en puestos de ascenso directo, el Sporting solo ha pisado durante cuatro semanas ligueras la zona de playoff. La formación grancanaria ya descansa en el Hotel NH Gijón y hoy se ejercita en Mareo. Pimienta pierde para el doble enfrentamiento en Asturias –el martes toca el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo– al meta Álvaro Valles, así como al extremo Benito Ramírez y el punta Sandro Ramírez. Tres bajas por lesión.

En esta contienda de canteras, hay doce jugadores de La Masía de plátano. Álex Domínguez y Sergi Cardona entraron en la familia amarilla en Las Palmas Atlético. E mérito reside en el área de Captación. Luego figuran los jugadores Álex Suárez, Eric Curbelo, Vitolo, Fabio González, Jonathan Viera, Alberto Moleiro, Joel del Pino, Saúl Coco, Ale García y Julen Pérez de la factoría del Anexo.

Viera, el capitán y el líder existencial de este equipo, busca su segundo ascenso a Primera con 238 duelos de amarillo en diferentes etapas. Fue traspasado al Beijing de la Superliga de China por veinte millones (2018) en la mayor transacción en la historia de la entidad pío pío. Pero también fue vendido al Valencia en 2012 por 2,5 millones al Valencia CF. Categoría de internacional (un partido con la Roja), al igual que Vitolo (doce duelos con España). El extremo del barrio de San Cristóbal luce el mejor palmarés de Segunda con seis entorchados –cuatro UEFAS, una Liga y una Supercopa de Europa–. «Queremos su mejor versión, la estamos esperando», valoró ayer García Pimienta.

Las dos entidades, que suman 76 años en Primera, aceleran las obras en sus ciudades deportivas

Luego figura Moleiro, un artista del caño y el desequilibrio. El presidente Miguel Ángel Ramírez rechazó el pasado verano una oferta de 25 millones por el ‘10’. El chicharrero firmó una actuación de matrícula ante el CD Tenerife en el derbi del aplastamiento. En el once tipo de Pimienta, hay ocho rostros del vivero amarillo. Álex Domínguez, Álex Suárez, Eric Curbelo, Saúl Coco, Sergi Cardona, Fabio González, Jonathan Viera y Alberto Moleiro. Solo hay tres jugadores, en ese once que lidera las quinielas, que no han pasado por Las Palmas Atlético: Enzo Loiodice, Florin Andone y Pejiño.

En la tabla de máximos realizadores, el artillero tinerfeño Cristo González lleva cinco tantos, la misma cifra que Marc Cardona. Sporting y UD, duelo de canteras y proyectos paralelos. Mareo, tras la llegada del grupo inversor Orlegi, prepara una remodelación en su cuartel general. El plan es edificar un centro de alto rendimiento con una inversión inicial de tres kilos.

Por su parte, la UD ha invertido 20 kilos en la 1ª fase de Barranco Seco –tres campos y un edificio principal con piscina–. El plan integral pasa por contar con cuatro campos más, una residencia y un hotel. Es Barranco Seco Center, un centro de alto rendimiento para equipos de Alemania, Holanda, Suecia o China que pasen el invierno en la Isla. Promoción turística y logística de vanguardia.

Escudos hermanos y obsesionados con el vivero. Ventas (Meré por siete millones y Dani Martín por cinco, las últimas) y la habilidad de reconstruirse con fondos CVC. Los príncipes de la sidra retan a la legión de Viera y Moleiro.