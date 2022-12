Elogios de Abelardo Fernández, entrenador del Real Sporting de Gijón y rival de la UD Las Palmas esta tarde (17.30 horas). Para el técnico, el cuadro amarillo «es un equipo que lo hace muy bien», y añadió. «Además de llevar el peso del partido con balón, era un equipo que se exponía mucho en su zona defensiva, pero ahora no es así: es un equipo que también se protege en su zona defensiva y no es fácil pillarle en las transiciones si robas el balón».

Pese a que los rojiblancos suman seis jornadas sin ganar –los cuatro últimos, empatados–, el duelo «no añade presión» para él. «De los últimos 11 solo hemos perdido dos. Los puntos no se han correspondido con los merecimientos. Mañana –por hoy– es un partido muy difícil. Si no el que más, de los más difíciles. Si no tenemos la posesión, vamos a perder», comentó el técnico.

En cuanto al hecho de recibir en los prolegómenos del partido la insignia de oro y brillantes del club, aseguró: «Estoy muy emocionado y muy orgulloso. Recibirla de varios jugadores que eran mis ídolos... Formo parte de la asociación. Va a ser un día muy especial y emotivo».

Por último, hizo una referencia a Luis Enrique, seleccionador nacional, compañero suyo en el Sporting y en el Barça y gijonés como él: «Luis es muy querido y odiado. No voy a descubrir a Luis Enrique como perdona, porque es mi amigo. Es un entrenador top mundial. Guardiola, Klopp y Luis son mis tres entrenadores favoritos. No escucharas a ningún jugador hablan mal de él».