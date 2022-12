La oratoria del estratega líder de Segunda. Xavi García Pimienta, en la sala de prensa de El Molinón, resaltó la arista competitiva y pragmática de su UD Las Palmas para tumbar al Sporting de Gijón con el autogol de Izquierdoz (0-1). "Hemos sabido competir, el partido ha sido completo en cuanto a juego y actitud ofensiva. Y luego, cuando tienes los tres puntos, tienes que defender de forma agresiva. Así lo hicimos. La clave estuvo en que cuando llegase el rival, nos hiciese el menor daño posible. El equipo ha sido maduro, muy solidario en todas las facetas. Supimos manejar los tiempos del encuentro".

Cuestionado por la importancia de vestirse de líder -el cuadro grancanario acumula doce jornadas en las posiciones de ascenso directo-, resta importancia a lucir el maillot amarillo. "Ser líderes me da exactamente igual". Cuestionado por la aportación brillante de la llamada segunda línea, mimbres como Fabio González -para cubrir la baja de Nuke- o de la Alberto Moleiro -que hizo de Viera-, aplaude ese paso al frente. "Cuando un equipo quiere hacer cosas importantes, todo el mundo debe estar preparado. Es la grandeza de este vestuario; no podemos cargar de presión al resto. Si queremos hacer cosas importantes, todos deben aportar y así es. Fabio llevaba tiempo sin participar y ha cumplido. Todos los jugadores tienen un rol, deben aportar y están listos".

Cuarta victoria de visitante

Pone en valor la victoria grancanaria, la cuarta de la temporada con la condición de visitante. "El Sporting hizo un partido muy completo, tuvimos que estar atentos a la presión tras pérdida". Se detuvo en el rendimiento y trabajo en la sombra de Fabio González, que portó el brazalete. "Es el jugador ideal; todo lo hace bien. Aunque vayas ganando, siempre aporta cosas increíbles. Mi labor es decidir quién juega. Fabio no juega más por mi culpa. Pero vuelvo a repetir, ahí reside la grandeza de este equipo. No hay excusas contra quién jugamos, el rival y si tenemos bajas o no. Nos hemos marcado un objetivo y vamos a cumplir. No hemos hecho nada, hay que seguir trabajando duro".