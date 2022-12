El atacante de la UD Alberto Moleiro analizó la puesta en escena en el Tartiere y aplaude el punto conquistado. "No empezamos conectados, ya en la segunda salimos más enchufados. Hay que mejorar cosas, es cierto que al principio me sentí muy incómodo. Pero al menos sacamos el punto, que es lo importante (...) Supimos sufrir y perder a un jugador tan importante como Enzo, es difícil de superar pero lo logramos. Ahora debemos hacer bueno el punto en el próximo duelo ante el Albacete".

La presión salvaje del Oviedo dejó al '10' sin espacios. "Apenas podíamos movernos, toca mejorar cosas. Nos gusta tener el balón, solemos atacar mucho y aguantamos el tipo en esa faceta más defensiva. Eso dice mucho de este equipo", valoró a los medios oficiales.

La ilusión del veterano Sidnei

El central brasileño Sidnei entró por Eric Curbelo en el 46'. Aplaude la entereza de los amarillos en un escenario exigente. "El equipo estuvo muy bien y cabe recordar que era un partido difícil. El equipo ha estado todo metido en todo momento; es un punto que nos vale para seguir en este camino". El zaguero, que contó con siete minutos ante el Tenerife y no participó ante el Sporting, recuerda que "nos encontraremos muchos equipos así, de mucho contacto y debemos adaptarnos y competir". En lo personal, resalta que disfrutó en este combate extremo. "Me he encontrado muy bien, es lo más importante. Debemos seguir trabajando en esta línea. Competir y desde la ilusión. Los cuatro puntos del doble duelo foráneo confirma que estamos en el camino. Y debemos seguir creciendo".

Óscar Clemente y el factor de las segundas jugadas

El centrocampista de la UD Óscar Clemente comparte el discurso de Moleiro sobre la falta de agresividad en el primer acto ante el Oviedo. "Hay que darlo por bueno, el Oviedo fue superior en la primera parte. Salieron con más ganas, ganaron todas las segundas jugadas pero en la segunda parte, todo cambió. Con la expulsión [de Enzo], el punto había que hacerlo bueno. Por ocasiones y fútbol no nos ganaban, solo por los duelos individuales en ese primer tiempo, pero tras el descanso todos dimos un paso al frente".

En relación al pulso ante el Albacete de Maikel Mesa, recalca que el domingo hay que hacer este (0-0). "Ya pensar en el próximo rival y hacer bueno este punto con otro triunfo".