La sinceridad de Saúl Coco. El central con mayor proyección de la UD Las Palmas lleva poco tiempo en el equipo, tanto como que la presente es su primera temporada con ficha profesional, pero no le tiembla el pulso a la hora de reconocer un cambio sustancial con respecto a cursos pasados que explica en parte por qué el cuadro amarillo ha evolucionado tanto y está en posiciones de ascenso directo. Tiene que ver con la autoexigencia en cada jornada, lo que, en consecuencia, hace que los amarillos sean los mejores foráneos de la categoría.

"Estamos yendo a cada partido a por los tres puntos, a competir. Sí que hemos dado un pasito adelante porque quizá en anteriores etapas había partidos que se nos complicaban o que parecía que si no puntuábamos tampoco pasaba nada, y ahora tenemos la exigencia de ganar cada partido, tanto como que el otro día hubo gente que se fue mosqueada por el empate en Oviedo. Eso, evidentemente, siempre es bueno", reveló el jugador a la conclusión del entrenamiento que tuvo lugar en el Estadio de Gran Canaria con presencia de aficionados.

Además, el lanzaroteño, internacional por Guinea Ecuatorial y que cumplirá 24 años el próximo mes de febrero, puso en valor la mejoría en el rigor defensivo como otro de los argumentos que tienen a la UD donde está. "Estamos demostrando que se puede combinar perfectamente tener un juego asociativo y vistoso con una seguridad y una solidez defensiva. Hemos mejorado muchas cosas que quizá antes no hacíamos y ahora hacemos bien. Sabemos que con el talento que tenemos arriba, si logramos mantener la portería a cero la gran mayoría de partidos vamos a poder ganar", señaló.

"El trabajo defensivo del equipo es el bloque. Todos en ese sentido hemos dado un paso hacia adelante, desde el delantero hasta el portero. Hemos trabajado y mejorado cosas. Hemos demostrado que cuando tenemos que juntarnos también lo sabemos hacer",, agregó en el mismo sentido.

Cuestionado por los posibles intereses de otros equipos por hacerse con sus servicios dada su enorme proyección, el central aseguró tomárselo "con naturalidad". "Evidentemente estoy contento porque estoy en un buen momento y estoy creciendo en confianza. Se la intento devolver al míster con rendimiento", valoró el canterano, titular en las últimas nueve jornadas.

Coco, además, reconoció que tiene "la espinita del gol que todavía no ha llegado". "Creo que para un equipo es positivo tener diferentes recursos y el golpeo de fuera del área es uno que se está perdiendo en el fútbol. Entonces a veces me da por probar y ojalá pueda llegar más pronto que tarde", comentó el central de la UD, que también se refirió al choque del domingo (20.00 horas) frente al Albacete Balompié: "Va a ser un partido muy complicado. Son un equipo muy competitivo y seguro que van a tratar de que estemos incómodos y que no podamos desarrollar nuestro fútbol. Vamos a tener que dar nuestra mejor versión para sacar los tres puntos aquí en casa".