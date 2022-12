El valor del silencio. Diez segundos, 45 milésimas y un 'sí' que ilumina el alma de los amarillos. De los balbuceos al peso del escudo. El técnico de la UD Las Palmas Xavi García Pimienta respondió de forma un tanto peculiar a la cuestión de si renovaría en estas fechas tan simbólicas como la Navidad. Sensibles al 'pimientismo'. El bloque grancanario va líder de la tabla clasificatoria y es el mejor visitante. "Es una situación que no me preocupa. Estamos haciendo las cosas bastante bien. Estamos centrados en lo que estamos haciendo. El contrato del entrenador no es importante en estos momentos. Si las cosas van bien, espero estar aquí muchos años", determinó el piloto de la apisonadora.

Además, relata la circunstancia de medirse a Maikel Mesa, la estrella del Albacete Balompié. "Solo puedo agradecerle lo que hizo por el equipo. Está haciendo una temporada brutal en el Albacete, siendo un jugador muy importante. Le deseo lo mejor"