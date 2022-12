Maikel Mesa, el 'hombre escudo': "En la UD fui el más profesional del mundo y verte apartado fue muy triste"

Es la voz del 'hombre escudo'. Maikel Mesa Piñero (La Laguna, Tenerife, 31 años) acabó con el brazalete en el playoff del llanto eterno ante el CD Tenerife -4 de junio-. Tras cuatro campañas de amarillo, analiza sin rencor su marcha de Gran Canaria y su rol en el Albacete Balompié -lleva cuatro tantos en Liga-. "Soy uno de los peores rivales a los que se medir Las Palmas", determina. Apuesta por el ascenso amarillo: "Son un claro aspirante".

Vuelve al Gran Canaria como el referente ofensivo del Albacete. Lo dejó un 4 de junio de amarillo y ante el Tenerife. Sensaciones.

Es un partido especial, cuando vas a Canarias tanto Gran Canaria o Tenerife te sientes como en casa. Un regreso a un escenario muy especial, tremendamente emotivo. Estuve cuatro temporadas y fui feliz.

¿Le pudo la responsabilidad en su periplo de amarillo? ¿Qué nota se pondría de sus cuatro años en la UD?

Nunca me pongo nota. Si es verdad que te vas con esa pena de no haber logrado el objetivo del ascenso [se quedaron en el playoff de semis ante el Tete y tras un final de liga espectacular con once duelos invictos]. Fui para eso [para subir a Primera tras llegar como alta de renombre en el verano de 2018 con Toni Otero]. No pude tener continuidad, al principio toda iba muy bien con Manolo Jiménez y se empezó a torcer. Traté de darle a todo la vuelta, el año sin público [durante la pandemia] con Mel lo jugué todo. Comenzó la temporada y no jugué. Más sombras que claros, pero con la tranquilidad y la felicidad de volver a un sitio donde estuviste cuatro años y lo diste todo. Tengo esa satisfacción; nadie de la UD Las Palmas puede decir que un día entrené menos que el mejor del plantel. Me quedo con eso.

No le pitarán, ganó el pulso de la grada de forma contundente. En la Isla le siguen profesando una gran estima. ¿Le vale de algo?

Me siento muy querido por ellos, por toda la afición. Volver donde fuiste querido es tremendamente especial. Difícil de valorar. Sentí que la gente valoraba como era de profesional. A unos les gustaré como jugador, a otros menos. Cada uno tiene su opinión y es respetable. Pero tengo la plenitud y felicidad de entregarme desde el primer hasta el último día.

¿Qué fue lo más duro? El estar apartado en Marbella con esa famosa foto de 'los lunes al sol' -todos los descartados y lesionados viendo un partido en el pretemporada-.

Lo más duro, siempre entre comillas, fue sentir que no puedes realizar tu profesión. Te tienes que marchar y nunca quieres de un sitio que has visto como tuyo. Fue un verano a nivel psicológico jodido; pero de todo hay que sacar cosas positivas. Me fui a otro sitio y también me siento querido. No me quedo con nada malo de la UD Las Palmas. Es mi casa. Pero esto es fútbol y es un negocio. Me tocó vivir la parte más fea de este deporte.

¿Quién le puso la cruz? ¿Quién le expulsó de la UD? ¿O simplemente fue producto de los avatares del encaje salarial?

No pienso que fuese uno [un empleado, un ejecutivo] que quisiese que me marchase. La UD es una empresa y mucha gente manda y opina. Muchos deben tomar decisiones. Al final la toma el club, una persona no puede tener tanto peso para dictar que no querían que estuviese allí.

¿Pensó en julio en pretemporada que se podría reconducir su situación -en cada verano salía el nombre del tinerfeño en la operación salida-?

No, desde un primer momento, lo mejor era que me marchase. Estar en una habitación con tres jugadores de esa relación de los que saldrían, el resto del equipo estaban en habitaciones normales. No entrenar con el grupo...Desde el primer día que me puse la elástica de la UD fui el más profesional del mundo y verte apartado fue muy triste. Fue duro. Pero entiendo que esto es el fútbol.

¿El Albacete aspira al ascenso?

No, por supuesto que no. Hay que ser realistas, somos la segunda plantilla con el límite salarial más bajo. Soy el futbolista con más partidos en Segunda en el plantel. Para para subir no, pero luchamos con la ilusión de salvarnos y hacer un año bonito. Albés entrenará en Primera pronto y nos ha hecho competir en todos los campos. Y eso es muy importante. Faltarán tablas, experiencia, veteranía... Pero hemos logrado competir en todos los campos. Y eso es muy difícil en una liga tan larga. Tienes días mejores, días peores. Pero allá vamos, a enfrentarnos a la UD, el líder. Tiene uno de los mayores presupuestos, vamos a competir y la UD sabe que vamos a competir.

¿Qué tiene la UD actual que le faltó a la del curso 21-22?

A nivel defensivo, han mejorado muchísimo. Antes había una psicosis en las acciones a balón parado. Le han dado continuidad al míster [García Pimienta]. En la pasada temporada, empezamos con uno [José Mel Pérez] luego se cambió. Los resultados no llegaban y se originó una temporada más turbia. Luchamos por el ascenso pero no nos dio para ello. Ahora mantienen la misma línea y han firmado buenos futbolistas. Las cosas están saliendo, es una categoría muy dura. Los considero: claros candidatos a ascender.

La pregunta más original en la historia del periodismo contemporáneo. ¿Si marca lo celebrará?

No me apetece, me sentí muy querido y me sigo sintiendo muy querido. Quiero ganar y defiendo los colores del Albacete. Soy uno de los peores rivales a los que se pueden enfrentar. Básicamente, porque soy un profesional íntegro. Si marco, nada de aspavientos, celebración...Todo eso sobra. Me he sentido querido, siento a la UD como mía.

Firmó por un año en el Albacete Balompié. ¿Se ve de amarillo en otra etapa?

Me limito a disfrutar en el día a día, es por lo que vine aquí. Para ser feliz en ese día a día, en la rutina más pura. No miro más allá. A al final de temporada veremos, mi novia está aquí conmigo y me siento como en casa pero lejos. Vamos a disfrutar de este curso, luego veremos.