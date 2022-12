La caseta quiere a Pimienta: «Que siga cinco años más»

Pimienta for president. No diga Joen Biden, diga Xavi García Pimienta. El estratega del rigor y el bona nit se ha ganado el respeto de la caseta de la UD Las Palmas. El preparador barcelónes,que el pasado viernes deslizó su intención de renovar –su vínculo contractual finaliza en junio y desde enero de 2023 puede firmar con otro equipo–, cuenta con el visto bueno de sus pupilos. «Debe seguir cinco años más, ahí están los resultados en la tabla. Nadie te regala marchar líderes. Es un currante, llegó bajo unos condicionantes complicados [a finales de enero y el madrileño por José Mel Pérez] y ha terminado por convencer a todos. Merece estirar su ciclo», valora uno de los referentes del vestuario amarillo. El catalán, por su parte, ya aseveró que cualquier comentario sobre su continuidad puede interpretarse como una distracción. «No vamos en caer en esa trampa, solo pensamos y nos centramos en el día a día. No nos detenemos ni un minuto en opciones del futuro. Ojalá pueda seguir muchos años», valoró en la citada comparecencia, uno de los técnicos de moda de Segunda.

Pimienta ya figuró en la agenda del Girona y el Sporting de Gijón. Su excelente paso por la UD, disputó el pasado playoff, le ha puesto en el candelero. Desde Cataluña, el propio RCD Espanyol no pierde detalle de este devorador de récords que también estuvo cerca de firmar por el Málaga –antes de sumarse el proyecto amarillo–. Fue una apuesta de Luis Helguera, director deportivo, así como del presidente Miguel Ángel Ramíra Alonso. El pimentismo ilustrado se inició bajo un manto de dudas y críticas, pero ahora es una de las devocione de la grada. Sentimiento Pimienta. Discurso hermético Frío en sala de prensa, caliente en Siete Palmas. Pimienta no deja grandes titulares, pero se ha metido en el bolsillo a la afición amarilla.Siempre escoltado por el coach Richi, ha logrado edificar un entramado defensivo de lujo sobre artistas del balón como Viera o Vitolo. Junto a la doble ‘V’, este motivador nato aprovechó el drama sentimental de perder a Kirian Rodríguez por un cáncer como motivación. Elemento de cohesión. En esta edición liguera, la UD solo acumula dos derrotas ante Huesca y Burgos y está clonando el resurgir épico de Herrera en la 14-15. Nadie puede con el Lamborghini amarillo. El batacazo de quedar eliminados ante el Tenerife fue aprovechado como vitamina. El Red Bull de los sueños. Dueños de una Segunda carente de poesía. El vestuario de Las Palmas se ha convertido en El Prado. Un museo para la excelencia. El dato que termina que fulminar cualquier debate es el de solo diez tantos en contra. Ni Kresic ni Herrera, los dos últimos preparadores ascensores, se acercaron a ese dato. Desde la zona de mando de la UD, insisten que no hay tiempo para distracciones. «Hablar de ese tema resulta obsceno, hay un reto muy bonito encima dela mesa como es llevar a los aficionados a de Primera», relatan.