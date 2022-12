No hay para más o sobra algún chaleco. Toneladas de bochorno. Las Palmas Atlético sigue sin encontrar su mejor estado de forma y permite que el Santa Úrsula se llevara un punto del recinto de Siete Palmas (0-0). Otro más. Nueva ración de la pechuga de pavo del ridículo. Van más de 300 gramos. En un pulso que concluyó sin goles, como detallan las agencias, ambas escuadras dispusieron de oportunidades para apuntarse la victoria, en especial en un agitado final. Pudo pasar cualquier cosa. Los rojiblancos acabaron el encuentro en inferioridad numérica por la expulsión en el 85’ de Javi. Más emoción. Más motivos para perder el sentido. En la grada llegó la mejor crónica: 'Me aburro'. Ramírez debe intervenir, lo pide el peso de la historia. Por favor, no manchen más el escudo.

Primera parte dominada por la vela chica, que creó ocasiones para irse al descanso con ventaja, pero la mala puntería de los amarillos y la actuación del cancerbero tinerfeño Juanje, un Casillas en potencia, evitaron que se moviese le marcador. La primera ocasión llegó antes del cuarto de hora, con una internada del visitante Maxi por banda izquierda, quien penetró dentro del área, pero cuando encaraba la portería de Álex Gorrín, apareció un defensor grancanario para desviar a córner. A continuación, el filial de Yoni Oujo tuvo buenos minutos, donde Brian Velázquez, de falta, obligó a Juanje a intervenir para mandar a córner. En el saque de esquina lanzado por Carlos Galván, el balón se paseó por el área rojiblanca sin encontrar rematador. Poco después, un cabezazo de Borja Llarena, tras centro de Carlos Galván, se marchó alto. En el minuto 24, el propio Galván lo intentó, desde fuera del área, pero el balón se perdió a la derecha de Juanje. Antes de la media hora, Cristian Abreu disparó, desde el borde del área, pero el balón se fue rozando el palo derecho. En el minuto 33, Borja Llarena, dentro del área, pudo romper la igualada en un barullo, pero un salvador Juanje desvió el balón cuando se cantaba el tanto en las gradas del recinto de Siete Palmas. El partido llegó al descanso y más dudas. Ni rastro del orgullo. Un punto para nada. Yoni Oujo lleva más ruedas de prensa y entrevistas que puntos. Un asunto a revisar. Ficha técnica: Las Palmas Atlético 0 / Santa Úrsula 0 Las Palmas Atlético: Gorrín; Brian Velázquez, Cristian Abreu, Pol Salvador, Ale García (Ale Ojeda, 65’), Ian Bolaños, Borja Llarena (Yadam, 71’), Samu Ramos (Moha, 65’), Carlos, José Ángel (Julen, 76’) y Álvaro Santana. Santa Úrsula: Juanje; Maxi, Marcos, Vitolo, Néstor (Azael, 87’); Stefano (Soto, 57’), Xerach (Victor, 57’), Javi, Zeben Buades (Jorge, 73’); Miguel (Semidán, 73’) y Jorge Callejo. Árbitro: Mendoza Godoy. Expulsó a Javi (85’). Además, amonestó a Bolaños, Pol Salvador, Brian Velázquez, Moha, Néstor, Stefano y a Jorge. Incidencias: Anexo, 250 fieles.