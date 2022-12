Pimienta: «Cuando cometes errores individuales tan graves puede pasar esto»

Xavi García Pimienta, visiblemente apenado por la derrota de su equipo ante el Albacete (1-2), lamentó los fallos graves de algunos jugadores que frustraron a la UD Las Palmas. «El Albacete tenía un plan y le ha salido bien. Muchos equipos han intentado su misma estrategia. En la fase ofensiva hemos estado bien, pero no tanto en defensa. Hemos cometido errores individuales muy graves», comentó el técnico como primera valoración al término del encuentro.

«Ha habido una actitud muy buena. No hemos dejado de intentarlo y de correr, pero cuando cometes errores tan graves en defensa puede pasar esto. El Albacete lo ha hecho muy bien. En el penalti han rematado tres veces. Tenemos que estar más atentos», añadió el catalán en el mismo sentido.

Cuestionado por su responsabilidad en la tercera caída de la temporada, la segunda en casa, fue rotundo: «Hemos perdido y me he equivocado. No hay dudas», aunque matizó: No teníamos muchas más posibilidades, ya que el equipo está muy mermado –Valles, Benito, Sandro, Viera y Marvin están lesionados, y Loiodice sancionado–.

García Pimienta también se refirió a Vitolo, que se lesionó a los dos minutos y 45 segundos de haber entrado –lo hizo en el descanso–. «Una desgracia. Ha vuelto a notar algo en el isquio. Cuando te lesionas lo tienes muy claro. Hay que estar con él y le vamos a apoyar todo lo posible para que vuelva al equipo lo más pronto», aseguró.

El técnico visitante

Por su parte, Rubén Albés, entrenador del Albacete Balompié, manifestó que fueron «merecedores» del triunfo en Gran Canaria, pues, a su juicio, no fue «por fortuna», y destacó el «convencimiento» que mostraron sus jugadores.

«El plan estaba claro, los futbolistas lo han interpretado de forma brutal, se han dejado la vida y han mostrado convencimiento de ganar, incluso más que yo, tras el empate de Las Palmas, así que es un día para felicitarnos», resumió el técnico gallego.