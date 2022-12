La lectura puede ser distinta, como casa cada ámbito de la vida. Puede que la Segunda División de la presente temporada sea tan dura que hay varios equipos muy pegados en la lucha por el ascenso, o puede que sea todo lo contrario, tan devaluada que no hay nadie que despunte. Sea como fuera, el campeonato actual presenta un registro irrefutable: es el más igualado desde que en la campaña 2010-11 se instaurara el formato actual transcurridas 20 jornadas. Falta una para la conclusión de la primera vuelta, momento utilizado habitualmente para hacer balance, pero el dato vale desde ya.

La victoria del Levante en Mendizorroza frente al Alavés (0-2) en el partido que cerró la vigésima fecha no hizo más que apretar un poco más si cabe la parte alta de la clasificación que ahora comanda el Eibar, con 36 puntos, seguido de la UD Las Palmas y del Levante, con 35, del Burgos y del propio Alavés, con 34, y del Granada y el Cartagena, con 32. En resumen, entre el líder y el séptimo clasificado, el que está al filo de entrar en la zona de playoff, hay tan sólo cuatro unidades de diferencia, algo que no se había producido jamás en 13 temporadas.

Sólo en una ocasión un equipo tenía a estas alturas del curso los mismos puntos que el líder actual. Fue el Deportivo de La Coruña en la cuarta campaña con el formato rige hoy la competición, la 2013-14, la que concluyó para el cuadro amarillo con el dramático cordobazo. Entonces el conjunto gallego sumaba 35, al igual que el Eibar, pero la distancia que mantenía con el puesto número siete era de seis. Salvo esa rara excepción siempre hubo un equipo, y a veces dos, que comandaba con claridad la tabla, con mayor autoridad. De alguna manera, todos sabían que había uno o dos que eran superiores al resto y así lo reflejaba la clasificación. En el presente, sin embargo, la situación es distinta.

Tras el predominio de la UD y del Alavés al frente de la tabla el cuadro azulgrana accedió a lo más alto por primera vez después de conseguir tres victorias en una semana. Cualquier racha positiva en la situación actual puede colocar a cualquier arriba de la misma forma que una negativa puede sacarlo de ahí. Si se pone el foco en el equipo de Xavi García Pimienta, para que termine la primera como primero -lo ha sido durante ocho jornadas, el que más- y, por tanto, como campeón de invierno, tendrá que ganar el próximo sábado (17.30 horas) al Villarreal B en el Mini y esperar que el Eibar no lo haga y que el Levante tampoco, aunque en su caso podría hacerlo siempre y cuando no fuera por tres goles más que los amarillos. También le valdría el empate, pero para ello los armeros tendrían que perder y los granotas no vencer. Cábalas, en cualquier caso, poco relevantes a estas alturas.

Porque lo que más llama la atención es la igualdad, sea por defecto o por virtud. La temporada pasada, sin ir más lejos, la UD Almería tenía 45 puntos y sacaba 17 al séptimo clasificado: supuso la segunda mayor diferencia después de la que obtuvo el Real Betis en el estreno del formato actual (2010-11). Si se cuentan las otras tres campañas después del último descenso de Las Palmas (2017-18), en la 2020-21 el RCD Espanyol tenía 42 y su ventaja era de 12; en la 2019-20 el Cádiz tenía 43 y su distancia también era de 12; y en la 2018-19 el Granada tenía 39 y su colchón era de siete puntos. Ahora, en cambio, sólo hay cuatro entre el Eibar y el Cartagena.

De alguna manera, la irregularidad de los equipos es la que ha caracterizado la primera parte del campeonato. Los candidatos al ascenso son muy parecidos. Para algunos la explicación será el nivel alto de los equipos; para otros, lo contrario, pero el caso es que no hay nadie que despunte. La UD es segunda con 35 puntos, nueve victoria, ocho empates, 24 goles a favor y 10 en contra. Cuando ascendió en la campaña 2014-15 a estas alturas era líder con 42 unidades, 12 triunfos, seis igualadas, 39 tantos marcados y 20 encajados. Y sacaba 11 al Mirandés, séptimo por aquel entonces. Contextos distintos. No había tanta igualdad.