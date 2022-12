El guardián del infierno es un oficinista en uno de los entramados de cantera más potentes del universo. Mariano Barbosa, exportero de la UD Las Palmas -170 duelos, desde 2010 a 2014- integra el cuerpo técnico del Villareal B, a las órdenes de Miguel Álvarez, y desvela los aspectos de su nuevo vida. Edita vídeos y completa hojas de Excel. "Solo me falta la corbata".

Retirado del fútbol desde 2020 y ahora entre la oficina y el campo de trabajo del Villarreal B. ¿Cómo analiza su salida de la pecera? Y además, se mide a la UD Las Palmas.

Es una etapa nueva, ahora desde fuera del verde. Siempre es lindo ver a la gente con la que estuviste o un club donde fuiste muy querido. Esos recuerdos no se olvidan.

¿Qué ha aprendido de su nueva faceta en un vestuario?

Fue un cambio importante, dejar de jugar y meterme a entrenar. Tuve la suerte de encontrar un cuerpo técnico y un grupo de compañeros que me abrieron los brazos. Ha sido muy fácil, en mi caso no tuve tiempo de pensar en otra cuestión o descansar. En el Villareal la exigencia es grande. Estás en uno de los mejores filiales o canteras de Europa, es la gran referencia y debes mantener esta línea. La exigencia es alta, uno por ser inexperto, hace lo posible para mantenerlo. Pero tengo grandes compañeros.

¿Cómo metaboliza uno que deja su profesión y cambia de forma tan radical? El viaje de la adrenalina al registro más funcionarial.

En mi caso, fue difícil. Pero no me costó. He seguido haciendo lo que más quiero. Estaba entrenando, bajo una rutina, con los compañeros y con los viajes. Me centré en seguir; estoy cómodo en una casa, que es la mía. Desde la campaña del ascenso [la 2021-22] ya figuraba de técnico. En la anterior, estaba de técnico y jugador [20-21] por el Covid. Medio loco, entre dirigir y ponerte los guantes. Subieron a Marc Ramírez al primer equipo, con Quique Setién, y me he quedado con mi nueva faceta. Comencé a viajar y he tratado de hacer de todo.

¿Incluso llevar conos?

Hice viajes en furgoneta con utilleros y todo, de Cádiz a Villarreal. Es un volver atrás; lo hice porque quería y y se lograron cosas importantes como un ascenso.

¿Cómo analiza a la UD Las Palmas? Líder, fiel candidato a la gloria y una apisonadora.

La UD tiene el juego característico de toque-asociativo que siempre ha lucido. Viera está fuera, pero lo han sabido llevar. Es un bloque importante para estar ahí, es un equipo fuerte. Está hecho para estar arriba. Pero la Segunda es muy complicada, les deseo lo mejor y que suban, que permanezcan en Primera. Respetando al rival, su estilo es similar. Al Villarreal B también nos gusta salir y mantener la pelota. No es el rival de juego directo.

Compartió vestuario con Vitolo -en la UD y el Sevilla-, ¿qué le parecieron las impactantes imágenes de su lesión del pasado domingo?

Lo de Vito, una lástima. Solo queda darle mucho ánimo y verlo en las canchas lo antes posible. Es un grandísimo jugador. Le deseo una pronta recuperación y que demuestre su potencial.

¿Qué dice de Alberto Moleiro?

Lo tengo en vídeo y muy bien estudiado.

¿Es el nuevo Viera?

De Viera también tengo información confidencial, pero producto de mi experiencia. Pero son cosas mías, de mi cosecha. Ahora me toca hacer cortes y explicarle a los chicos qué pueden hacer [para frenarlos]. Algunos fueron compañeros [en relación a Vitolo o Viera] y así siempre es más fácil. Pero en relación a Moleiro, también lo tengo bastante visto.

¿Ficharía al tinerfeño para el Villarreal? El verano pasado el presidente Ramírez rechazó una oferta de 25 millones...

Es un muy buen jugador, estará en boca de muchos grandes clubes de Europa. Sí claro [ficharlo para el Submarino Amarillo de Quique Setién], sería importante. Lo está haciendo muy bien, pero nosotros tenemos cosas. Ya se verá a final de temporada, cómo acaba todo y en qué puesto queda cada uno.

Su filial cuenta con un ataque descomunal: Arana, Ontiveros, Collado, Nico, Pacheco o Hassan...

Son chicos y evolucionan, el año pasado, en 1ª RFEF, contábamos con Nico Jackson, y ya está en el primer equipo. Fue algo bestial...El que madura primero en el filial, pues se lo llevan. Es puro instinto de supervivencia, pasa a convertirse en jugador del primer equipo y lo pierdes. Ya vendrán otros, también aprietan del Villarreal C, el que madura, está, y el que se duerme, termina apartado. Es lo que tiene trabajar en filiales (...) El B está para eso, para sacar jugadores. Ejemplo, despunta Collado y se lo llevan.

¿Dónde reside el secreto de la fórmula de la Submarino? ¿Se puede copiar y trasladar a Barranco Seco?

Tienen muchos trabajadores por detrás, ni sé los que están realmente [dentro del organigrama]. Yo estoy en oficinas y cuenta con ejecutivos en toda la geografía mundial. Traen jugadores internacionales, lo llevan haciendo bien pero desde hace décadas. No olvide que el filial del Villarreal descendió [a 1ª RFEF] porque bajó el primer equipo [hace unas temporadas]. Además, tienes el estadio nuevo, es una locura. La dimensión de la ciudad deportiva es alucinante. Siguen adquiriendo propiedades. Hay dos proyectos más por los laterales de la superficie. Es algo insólito.

¿Se ve como primer entrenador?

Todavía no, me gusta lo mío. Lo de tomar decisiones, de momento no.

Viera quiere serlo...

Muchos quieren serlo. Pero hay que formarse, echarle muchas horas. Aunar el al tema formativo, con las nuevas tecnologías. Me estoy volviendo loco cortando vídeos, nunca toqué un ordenador y jamás pensé hacerlo. Ahora siempre ando liado, con la edición de vídeos, así como con los Excels, Power Points...Solo me falta ponerme las gafas.

¿Apuesta por un Mundial de Argentina? Foyth y Rulli figuran en esa relación de elegidos para la gloria con Scaloni. Soldados de Messi.

La final contra Francia es un partido muy complicado. Si ves el Francia-Marruecos, te percatas de la dificultad. Pero el argentino tiene un plus; lo sacaremos. Hay que poner huevos.

¿La UD sigue presente en su corazón?

Por supuesto, estuve muy bien con cuatro años que jamás olvidaré. Fui muy feliz, por cosas de la vida no pude volver [se marchó al Sevilla tras el Cordobazo del 22-J de 2014]. No tuve una despedida con la afición...Lo recuerdo como algo tremendamente emotiva. La Isla es mi segunda casa. Siempre me han tratado muy bien, a mí y a mi familia. Hablar de la UD, me sigue emocionando.