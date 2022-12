Loiodice es un enamorado de la Isla y de la Unión Deportiva. No arroja dudas sobre su intención de continuar ligado al club amarillo una vez concluya su vinculación contractual el 30 de junio de 2023. "Quiero seguir en la UD", expresó el francés en rueda de prensa al ser cuestionado sobre el estado de la negociación entre la dirección deportiva y el jugador. Aun así, a partir de enero el jugador puede negociar con cualquier otro club y el nivel de rendimiento del mediocentro no escapa a los ojos del escaparate internacional.

En su tercer año como jugador de Las Palmas y que ha supuesto la temporada en la que ha eclosionado, ya hay equipos que se están interesando en la situación de Enzo. Él lo sabe y no lo esconde: "Hay interés de otros clubes", expresa sobre los cantos de sirena que está recibiendo; aun así, él quiere seguir vistiendo la elástica amarilla con el 12 a la espalda. "Las negociaciones están en buen camino" y lo único que falta para ponerse de acuerdo es que "faltan algunos detalles".

Esos detalles radican en el tira y afloja que mantiene la UD con el Dijon, el club desde el que aterrizó en Gran Canaria a coste cero pero con una cláusula en el que la entidad francesa se reservó un 45% de una hipotética cantidad de venta sobre el jugador. Ahora, con el último año de contrato de Loiodice en el horizonte del próximo verano, si el mediocentro abandonara gratis el club amarillo, el Dijon no percibiría ni un euro, por lo que esa baza es la que juega Las Palmas para rebajar el porcentaje que mantiene con los galos y se pueda desencallar la operación.

Y tanto es el sentimiento de pertenencia que expresa Loiodice por la UD que al ser cuestionado sobre si tuviese que elegir entre que Francia gane la Copa del Mundo el domingo frente a Argentina en la final de Qatar 2022 o Las Palmas consiga el ascenso a final de temporada, el parisino no arrojó ni un gramo de duda. "Subir, claro, por el bien personal y del club".

Precisamente al ser preguntado por la posibilidad de verse como internacional del conjunto bleu en un futuro, después de mostrar un futuro prometedor en el Mundial sub-20 de 2019 y compartir labores en la zona de creación con uno de los fijo de Deschamps en este Mundial como Fofana, Enzo es optimista. "Soy ambicioso, claro que me gustaría volver a la selección en el futuro, pero vamos poco a poco, primero tenemos que ascender", reflejó.

¿Y por qué no pudo continuar por la senda de la internacionalidad? Loiodice cree que al lesionarse no pudo despuntar más con el Dijon y sus compañeros en las categorías inferiores de Francia "jugaron más con sus equipos" para alcanzar la absoluta. "Cada uno tiene su camino y el mío no sé que pasará en el futuro pero tengo tiempo", concluyó.