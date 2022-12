Contento por su equipo e insatisfecho con el árbitro. Más lo primero que lo segundo, porque al fin y al cabo la UD Las Palmas se sobrepuso a la cuestionable expulsión de Nuke Mfulu al cuarto de hora con un gol primero y con un ejercicio de resistencia después para ganar al Villarreal B (0-1) donde nadie lo había hecho, en el Mini, pero Xavi García Pimienta quiso dejar claro que si su equipo sufrió tanto fue por la decisión del cántabro Cordero Vega.

"Por desgracia, no es lo que me gusta ver en mi equipo. Hemos estado sometidos la mayor parte del partido, por no decir todo el partido, pero claro, el arbitraje condicionó el partido con la jugada de Nuke y no nos quedó más remedio que juntarnos, ser solidarios defensivamente y esperar alguna acción a la contra. En la primera parte tuvimos bastantes llegadas. Hoy tocaba hacer lo que el equipo ha hecho. Ha sido un equipo con experiencia. Son tres puntos importantísimos por cómo se han conseguido. Estoy contentísimo porque los chavales se lo han ganado", comentó el técnico como primera valoración del choque en la sala de prensa del Mini.

Al ser insistido por la actuación arbitral, añadió: «La tarjeta roja en el minuto 15 condiciona mucho quién es Las Palmas. Hemos venido a quitarle el balón -al Villarreal- y ahí prácticamente se ha acabado esa posibilidad. El penalti lo ha pitado -en la segunda parte- y rápidamente el VAR le ha llamado. Ha condicionado el partido de Las Palmas».

Cuestionado por las actuaciones concretas de Marc Cardona, Alberto Moleiro y Álex Domínguez, los mejores de la UD en la ciudad deportiva del Villarreal, insistió en su mensaje de que lo que importa es el grupo, que contaba con ausencias importantes como Jonathan Viera, Valles o Sandro. "Esa es la grandeza de este vestuario. No ponemos excusas y todo el mundo que tiene que participar está preparado para hacerlo. Incluso, sin hacer lo que más nos gusta, que es tener el balón y ser protagonistas con él. Marc Cardona, aparte del gol, ha hecho un partidazo. A Alberto Moleiro no lo vamos a descubrir ahora, estamos muy contentos con él. Y Álex... Cuando uno espera su oportunidad y la aprovecha como lo está haciendo es para estar orgulloso", comentó el barcelonés.

La UD Las Palmas terminará la primera vuelta como campeona de invierno si el Eibar no vence mañana al Levante en el Ciudad de Valencia, cuestión, la del liderato provisional, que para el técnico resulta irrelevante. «Estamos en el ecuador de la temporada. Tenemos 38 puntos y eso es lo que realmente podemos decir. Da igual la posición, queda lo mismo que hemos jugado, toda la segunda vuelta. Estoy muy orgulloso de lo que se está construyendo», aseguró García Pimienta.