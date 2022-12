Las bombas de la Junta General de Accionistas. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, anunció, tras comunicar pérdidas de 3,05 millones en el balance económico, que Luis Helguera renueva tres años más. El director deportivo amplía su vínculo contractual hasta junio de 2026. Además, Ramírez detalló que "no es el minuto de Pimienta". En relación al mercado de fichajes, confía en contar con Kirian Rodríguez en el proyecto deportivo para conquistar el ascenso a Primera. "Kirian decidirá qué hacer con su licencia profesional", valoró el principal ejecutivo. Además, avanzó que Moleiro saldrá si un equipo trae una propuesta de 30 millones por su talento.

También aportó un voto de confianza a la marcha del filial. Pero lo más sorprendente fue su enigmática confesión de que tiene un fichaje bomba en el cajón. "Nadie ha pedido salir y no contamos con salida alguna; ya no cabe nada. El fichaje está pendiente de Kirian, si en enero no está listo, pues actuaremos". De la 'vela chica', fue categórico: "A mí el filial no me importa que descienda, pero sí que compita ante equipos que apenas le pagan a los jugadores. Confío en que lo podemos hacer muy bien. Los fui a ver el otro día, y no se dejó nada en el bolsillo. Un filial debe demostrar que puede y sabe competir, estoy muy de acuerdo con el trabajo. El que no merezca estar, pues no estará. Los que estén, es porque se lo merecen para defender este escudo", determinó.

Sobre Pimienta, explica el culebrón: "No es el minuto del míster, desde ese punto, con el ascenso en camino, ya tiene otros equipos que lo están mirando. Si ascendemos, Pimienta será el entrenador, pero la UD debe continuar y replantearse si debe seguir o contar con otro cuando llegue el momento adecuado".