Joel, Enrique Clemente y los menos habituales, sin espacio

La gestión de la plantilla que ha venido ejerciendo García Pimienta hasta la fecha apuntaba a una clara política de rotaciones una vez se presentaba la eliminatoria copera correspondiente –como es lo normal– para dar minutos a los jugadores con menor presencia en la competición liguera. Ahora, con el KO de la UD tras caer ante La Nucía el pasado jueves, el entrenador tiene un dilema con Joel del Pino y Enrique Clemente, dos de los jugadores que menos ha utilizado durante la temporada.

El rutómetro de rendimiento del plantel amarillo marca que Joel, en sus funciones como lateral zurdo aunque su espíritu sea el de extremo, solo ha podido disfrutar de 151 minutos de competición. Todos en la Copa del Rey repartidos entre La Nucía (61’) y Teruel (90’), donde debutó como profesional con Las Palmas.

Un estreno que sin embargo no ha podido ejercer en Liga, ya que Pimienta no ha decretado factible que el dorsal 20 –el que fuera de Kirian hasta que el club no lo inscribió este verano como consecuencia de su linfoma de Hodgkin– tenga oportunidad de competir en las 21 jornadas que han llevado a la UD a ser campeón de invierno una vez concluida la primera vuelta.

Por su parte, Enrique Clemente, precisamente ha ocupado el costado zurdo para suplir a Sergi Cardona cuando ha llegado las dobles jornadas en LaLiga, tapando así el posible hueco a Joel.

El ex jugador del Real Zaragoza –además de UD Logroñés y Real Sociedad B– acumula 343 minutos en la temporada, de los cuales 168 corresponden a la Copa del Rey y 175 al torneo liguero en el que solo ha podido jugar como titular en dos partidos, frente al Lugo y contra el Burgos y en los que en ambos fue sustituido.

Además de Joel y Clemente, otros jugadores con menor presencia en el último tramo liguero, como Álvaro Lemos y Sidnei, quedan en cierto entredicho para encontrar su hueco en Liga.