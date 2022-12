Ninguna de las partes lo ha dejado meridianamente claro, pero sí han deslizado que la renovación de Xavi García Pimienta con la UD Las Palmas está supeditada al ascenso a Primera División esta temporada. No está firmado en ningún lado, pero es lo que intuyen tanto el club como el entrenador. Si el cuadro amarillo sube a la máxima categoría entienden que no habría ningún problema para dar continuidad al proyecto porque, sobre todo, habría más dinero para poder retener al barcelonés; si no, el técnico aceptaría alguna de las ofertas que tendría sobre la mesa para poner rumbo a otro club.

Ya el propio Miguel Ángel Ramírez avanzó que, pese a que «no es el minuto» de tratar el asunto de la renovación de García Pimienta, si la UD logra el ascenso la renovación sería más sencilla. «Todos hablamos de él porque vamos líderes, pero tenemos que ser conscientes de si ascendemos será fácil renovar y si no, tendremos que replantearnos si tenemos que seguir con él. No hay prisa (...) Él ya tiene otros equipos que le quieren», comentó el presidente el pasado lunes, poco antes de la comida institucional de la entidad.

Dos días después, en la previa del partido de Copa del Rey en La Nucía (Alicante), el entrenador, cuestionado directamente por si seguiría en la UD lograba el ascenso, contestó: «La verdad es que no lo sé. Yo sólo he dicho que aquí estoy a las mil maravillas También es cierto que en el fútbol puede pasar de todo (...) Si las cosas van bien estaremos todos muy contentos y si no sale como todos esperamos quizá el club tampoco quiera que yo siga (...) No descarto nada».

Motivo económico

Por las declaraciones de uno y otro, por tanto, se intuye que la renovación del técnico está supeditada a un posible ascenso de la UD Las Palmas a final de curso. Si lo consigue no habrá motivo para que no sellen un nuevo acuerdo para los próximos años, pero si no, los caminos de ambos se separarán. El motivo, según las palabras del máximo dirigente amarillo, sería deportivo por no haber conseguido el objetivo, sin embargo, también hay razones de índole económica.

Porque la entidad amarilla no es dada a elevar los salarios de los entrenadores, y sin la inyección de millones que supondría militar en Primera División estaría muy lejos de poder igualar las ofertas que pudiera recibir García Pimienta, quien, por su parte, siempre saldría beneficiado.

Sea cual sea el desenlace, el caso es distinto al que protagonizaron la UD y Quique Setién en la temporada 2016-17. Si bien el equipo ya estaba en la máxima categoría, el presidente y el entrenador se dedicaron a airear públicamente las negociaciones que mantenían desde diciembre para la renovación del entrenador. La versión del club era que el cántabro tenía una oferta encima de la mesa y que no la aceptaba porque la consideraba baja y porque tenía al Real Betis detrás dispuesto a pagarle una cantidad mucho mayor. Al final, el hoy técnico del Villarreal optó por anunciar en marzo que no seguiría.

Ahora es diferente, entre otras cosas porque no hay dardos lanzados desde un lado y del otro y porque la entidad no ha hecho una propuesta a García Pimienta; básicamente, el pacto es que si hay ascenso se le sube el sueldo y continúa y si no tendrá vía libre para marcharse. Tampoco está descartada la posibilidad de que pueda seguir aunque el equipo no suba, pero lo que se desprende de las declaraciones de ambas partes es que, en tal caso, ambos separarán sus caminos.

Lo que todos desean es que los amarillos logren el objetivo del ascenso y que el proyecto que tuvo su pistoletazo de salida a finales de enero del presente año tenga continuidad en una categoría mayor. Así, también quedarían vinculados García Pimienta y Luis Helguera, el que apostó por el ex del filial del Barça cuando ni siquiera había debutado en el banquillo de un equipo profesional. En su caso, el director deportivo ya tiene claro que renovará por tres campañas más, tal y como reveló Ramírez en su comparecencia hace una semana.

Grandes registros

El técnico catalán, en menos de un año, ha hecho historia en la UD: completó el mejor final de curso de siempre, con nueve victorias en los últimos 11 partidos, lo que le permitió clasificarse para el playoff del que luego le eliminaría el CD Tenerife en las semifinales. Los comienzos no fueron fáciles porque el estilo tardó casi dos meses en afianzarse, pero luego el equipo fue un torbellino.

Y ha tenido continuidad, toda vez que la UD Las Palmas terminó la primera vuelta como campeona de invierno y es el conjunto que más jornadas ha estado como líder de LaLiga SmartBank. Además, ha sabido aumentar sus registros hasta conseguir ser un grupo que no sólo sabe tocar y tocar el balón, sino también defender, correr y salir airoso de las adversidades, como por ejemplo en el último partido frente al Villarreal B, al que ganó después de jugar durante una hora con un jugador menos por la expulsión de Mfulu.

Con todo a favor, lo normal es que la renovación del entrenador estuviera cerrada, sin embargo, depende, por lo menos en este momento, de si el equipo sube o no. Habrá que esperar. El contexto de la Primera División sería favorable para todos.