Sandro, disponible; Viera, Marvin y Benito, poco a poco

Habrá reapariciones en el partido que enfrentará a la UD Las Palmas con el Real Racing Club de Santander en la reanudación de la competición el próximo domingo 8 de enero (17.30 horas). Al menos una, la de Sandro Ramírez, que comenzará a trabajar con el grupo a partir del jueves, cuando está previsto que los amarillos realicen su primer entrenamiento después de las vacaciones.

Cabe recordar que el delantero se lesionó en la parte de atrás del muslo izquierdo en el choque de la primera eliminatoria de la Copa del Rey en Teruel. Entró al campo en el descanso y apenas duró un rato. Fue el pasado 13 de noviembre y desde entonces ha pasado un mes y medio en el que no ha podido jugar.

Toda vez que Xavi García Pimienta no acostumbra a alinear a futbolistas que vienen de una lesión lo normal sería que el grancanario estuviera en el banquillo y disfrutara de minutos en la segunda parte, lo que significa que Marc Cardona, pichichi del equipo con seis tantos, o Andone, actuarían de inicio.

Si bien Sandro estará disponible para la visita del Racing, la presencia de Jonathan Viera, Benito y Marvin no está asegurada. En su caso, se incorporarán al trabajo grupal poco a poco. En cualquier caso, el cuadro amarillo dispone de 10 días desde que comience a entrenar hasta el partido, por lo que no hay ninguna prisa. La previsión es que el capitán pueda participar ante el conjunto cántabro, pero si siente algún tipo de molestia en el sóleo izquierdo, donde sufrió una microrrotura, no dudará en esperar una semana más para reaparecer. La zona en la que tuvo el percance suele ser complicada de recuperar y no quiere tener ningún riesgo de recaída.

Benito y Marvin, por su parte, tienen complicado llegar, ya que sufren sendas lesiones musculares que les han tenido fuera un tiempo. El de La Aldea no juega desde hace dos meses por una rotura en el isquiotibial derivada de sus problemas de espalda, mientras que el extremo cedido por el Real Madrid se rompió ante del choque ante el Albacete. En ninguno de los casos el club hizo público el parte médico.

Los otros dos lesionados de la UD, Valles y Vitolo, también son una incógnita. El portero, operado del menisco a principios de noviembre tras romperse en un entreno, suma ya varias semanas de trabajo. La previsión era que estuviera lista para el primer partido del año y de la segunda vuelta. En cuanto al isleño, que sufrió una microrrotura en el bíceps femoral derecho contra el Alba, deberá esperar alguna semana más para poder reaparecer.

Cabe destacar, además, que Curbelo y Álvaro Jiménez fueron descartados para la cita copera de La Nucía por distintas molestias, sin embargo, no sufren lesión alguna, aunque el satauteño causará baja por acumulación de amonestaciones. Mfulu, por su parte, tampoco podrá jugar por su expulsión ante el Villarreal B. El resto, disponible para buscar la primera victoria de 2023.