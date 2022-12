Kirian, el mejor regalo

A principios de julio, cuando el nuevo proyecto de la UD Las Palmas comenzaba a andar después de la desilusión que supuso la eliminación frente al CD Tenerife en el playoff, Kirian Rodríguez se sintió mal. Participó en alguno de los primeros entrenamientos de la pretemporada, pero no era el mismo. Él lo sabía. Semanas después, y tras una sucesión de pruebas médicas de todo tipo, le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer con probabilidad alta de recuperación, pero que le obligó a apartarse del fútbol. Transcurridos casi seis meses desde entonces, el centrocampista tinerfeño volvió a entrenar este jueves -29 de diciembre- con el grupo en la primera sesión después del parón navideño, y con ello dio el primer paso hacia de regreso a la normalidad absoluta en el equipo.

No completó el entreno, pero estaba previsto. El de Candelaria, que recibió su sexta y última sesión de quimioterapia el pasado 18 de noviembre, ha de seguir un plan específico y se incorporará de manera progresiva a la dinámica del resto de sus compañeros. Poco a poco, no hay prisa. A partir de ahora aumentará la carga y sólo sus sensaciones dictarán sentencia en cuanto a su disponibilidad o no. Hay una ficha libre y en principio es para él.

Este jueves por la tarde fue la atracción en Barranco Seco, cerrado como durante toda la temporada para toda persona ajena a la UD Las Palmas salvo cuando algún jugador o el entrenador comparecen ante los medios. Nada más pisar el césped del campo Ernesto Aparicio El Capi, Kirian fue agasajado por todos, incluido Xavi García Pimienta, seguramente el que más le espera por lo que puede aportar al equipo. Ambos se dieron la mano –como refleja la imagen de la derecha– con la complicidad que no faltó en la fría tarde de la capital grancanaria.

La estampa más icónica fue el pasillo que le hicieron todos lo jugadores –en una de las fotos de esta información–. Tuvo que recibir la capoteada –cariñosa– de sus hermanos de vestuario, pero él sabía cuando eso sucediera habría dejado atrás la etapa más dura de la superación de su enfermedad.

Determinación

Porque lo que el centrocampista de la UD tuvo entre ceja y ceja desde el preciso momento en que le detectaron el linfoma de Hodgkin fue regresar cuanto antes. De hecho, su participación en el entrenamiento de ayer, por supuesto, supuso un avance, pero la realidad es que Kirian nunca abandonó la ciudad deportiva, sino todo lo contrario: acudió todos los días, siempre que pudo y que los tratamientos se lo permitían, a entrenar en el gimnasio con el objetivo de no perder la forma.

De alguna manera, nunca se fue. Hizo horas y horas de bicicleta y de musculación para no perder la totalidad de la masa muscular. Ese empeño, meses después, es el que le permitió ayer saltar al césped y dar un paso más en su camino a sentirse uno más. Tras los saludos, las risas y la capoteada participó en los rondos iniciales. En el suyo estaban, entre otros, Sandro, Fabio y Benito, su gran compañero de viaje. Amigo del alma. Casi inseparables.

Luego se enfundó un peto amarillo para ser el comodín de dos equipos distintos. La meta, que entrara en contacto con el balón el mayor número de veces posible. Le queda mucho para recuperar la forma y alcanzar el nivel que tenía, pero alguien de los que le vio entrenar ayer cuenta que la calidad no la perdió.

Ahora le queda un proceso de unas cuantas semanas en las que deberá decidir si está en condiciones de formar parte de la plantilla o no. Sólo su evolución determinará si Kirian está llamado a ayudar al equipo en la segunda vuelta, la definitiva para el ascenso a Primera División. Nadie se atreve a aventurar qué pasará, pero casi todos prevén que el tinerfeño dirá que sí. «Tiene una cabeza muy dura», destacan varios miembros de la UD Las Palmas que piensan que conseguirá jugar esta temporada. El tiempo lo dirá.

Cabe recordar que el presidente Miguel Ángel Ramírez aseguró en su comparecencia del pasado 19 de diciembre que el futbolista se probaría alrededor de 10 días para después tomar una decisión sobre su futuro, porque, de alguna manera, su presencia o no afectará al mercado de invierno del equipo amarillo.

Tal y como afirmó el máximo mandatario, la ficha que queda libre es para Kirian siempre que el jugador esté en condiciones de participar, cuestión que quedará aclarada próximamente, pero en tal caso, el club tendría que sacar a algún miembro del plantel actual para poder reforzar el equipo.

Si bien Ramírez aseguró que como mucho habría un fichaje, y sólo si el tinerfeño no estaba apto para jugar, la entidad contempla dar alguna baja y sumar algún refuerzo más. El candidato principal a salir sería Joel del Pino, al que la UD dio una ficha en el último día del mercado invernal y que ni siquiera ha debutado en Liga. Sólo jugó los dos partidos de Copa del Rey, y no destacó.

La incorporación de Kirian al grupo supondría una gran noticia para García Pimienta, que apenas ha podido contar con sus dos interiores derechos, a los que considera de perfil muy parecido y sustituto el uno del otro, siempre que Jonathan Viera estuviera disponible: el capitán es intocable en el interior izquierdo. Primero fue porque el francés tuvo que operarse del hombro derecho el pasado mes de marzo después de que le hubiera salido por tercera vez en la temporada, en Huesca; luego, porque el canario padeció una enfermedad de la que afortunadamente parece haber salido.

Si bien el de Candelaria fue la atracción principal de la sesión, el de La Feria también fue protagonista, toda vez que participó con normalidad junto al resto, al igual que Sandro, Valles y Benito, otros tres de los cinco jugadores que acabaron la primera vuelta lesionados –los otros dos, Marvin y Vitolo, deberán estar más tiempo fuera–. En principio, todos estarán disponibles para la cita del domingo 8 de enero frente al Racing de Santander en el Estadio de Gran Canaria (17.30 horas) en el primer encuentro de la segunda vuelta.

No estará el tinerfeño, que hasta el momento ha visto actuar a sus compañeros desde el palco de jugadores del recinto de Siete Palmas y ha escuchado al público corear su nombre cada vez que un partido alcanzaba el minuto 20, el dorsal que perdió porque lo cogió Joel. Fue sorprendente, porque también estaba libre el 25. Quizá ese dato sirva para contemplar la posibilidad de que el canterano se vaya a otro equipo en enero, porque igual también tiene reservado el número. Lo de su renovación, porque termina contrato, es otra historia. De momento, su presencia es el mejor regalo.