Moleiro mira a 2023 con el reto de subir y ser el ‘líder de ventas’

Un año nuevo lleno se oportunidades de abre ante Alberto Moleiro, la última perla de la factoría amarilla y pieza importante en el equipo que concluyó la primera vuelta como campeón de invierno. Amplió su contrato con la UD Las Palmas el verano pasado, hasta junio de 2026, en vez de dejar pasar un año quedar libre a la conclusión de la presente temporada. Fue su elección. Y es también pretendido por varios equipos, sobre todo uno, el FC Barcelona. Por mucho que hayan salido a la palestra clubes de Inglaterra o de Italia, incluso el Real Madrid, interesados en el jugador, la entidad azulgrana es la única que ha hablado con Pío XII en términos de un traspaso con cantidades concreta. Por otro lado, es el único sitio al el tinerfeño quiere ir, sin embargo, el asunto está parado.

Ayudó a ello también el presidente Miguel Ángel Ramírez cuando aseguró en su comparecencia tras la junta general de accionistas en diciembre que el ‘10’ de la UD sólo saldría en este mercado invernal si alguien depositaba en la sede de LaLiga los 30 millones de euros que cuesta su rescisión, cantidad que aumentaría a 60 kilos, si el cuadro isleño logra el ascenso, según las condiciones pactadas en el momento de la firma hace unos meses. Lo que vino a dejar claro el máximo mandatario, en definitiva, es que no negociaría con nadie.

Está por ver si es así, pero lo que parece obvio es que nadie pondrá esa cifra encima de la mesa y, en consecuencia, Moleiro acabará el curso y su posible venta se tratará el verano que viene. Sobre todo si Las Palmas no sube a Primera, porque de lo contrario tanto el club como el jugador valorarían la posibilidad de permanecer juntos una campaña más. En cualquier caso, la intención de la entidad cuando ofreció al futbolista ampliar el vínculo era la de sacar tajada económica en algún momento, por lo que antes o después la operación de traspaso se realizará.

El punto de fricción

Pudo haber sucedido el verano pasado, sin embargo, las negociaciones entre la UD y el Barcelona no llegaron a buen puerto. El punto principal de la fricción fueron las cifras por objetivos: mientras el club amarillo pedía 10 millones de euros más otros 15 en metas relativamente sencillas de cumplir, el azulgrana estaba dispuesto a llegar a esa cantidad, pero con variables más difíciles.

Así, Las Palmas y Barça aparcaron el tema, sin olvidarlo. Mientras, el tinerfeño, concentrado con el equipo en Marbella en el punto álgido de los contactos entre dirigentes, reconoció a LA PROVINCIA el interés del conjunto catalán y su deseo de recalar allí más que en ningún otro lado. «Que te quiera el Barça es una orgullo porque eso significa que estás haciendo las cosas bien, pero bueno, yo estoy centrado aquí, en que tengo que jugar aquí y ya podré salir más adelante», comentó en una entrevista en el hotel de concentración.

«Es el club que a mí me ha representado desde pequeño. Siempre llevaba una camisa del Barça», añadió cuando fue cuestionado por si el catalán era el equipo en el que más le ilusionaba jugar. Pasados los meses y transcurrido medio campeonato, tal circunstancia no ha variado: Moleiro comenta a su entorno que tiene claro que mientras siga el interés del Barcelona, esa es su elección.

Su venta, en cualquier caso, no está prevista para este mercado salvo que Ramírez se desdiga y acepte una cantidad inferior a los 30 millones. El jugador, de su lado, tiene la mente puesta en completar una gran segunda vuelta no sólo para ayudar al equipo en la conquista de su objetivo, el ascenso, sino también para revalorizarse en el mercado. Son varios los agentes que en nombre de distintos clubes le han visto sobre todo en los partidos de la Península en la primera mitad del curso. Muchos le tienen en su agenda pese a que sólo contempla irse al Barça, que tiene previsto volver a la carga más adelante.

Los seleccionadores

También el exseleccionador Luis Enrique le tenía fichado, tal y como reconoció Xavi García Pimienta a principios de diciembre. Le conoce mejor todavía Luis de la Fuente, el jefe actual de la Roja, quien le convocó para la sub 21 esta misma temporada, motivo por el que el centrocampista se perdió el compromiso frente al Granada. Fue el único en el que no estuvo, porque en los otros 20 siempre jugó, 14 de ellos como titular. Su mayor presencia este curso no hace sino refrendar el protagonismo creciente del tinerfeño, quien, sin embargo, continúa con una cuente pendiente: el gol.

Moleiro todavía no ha visto portería y ha tenido ocasiones para haber marcado. En aquella entrevista con este medio admitía que era uno de los aspectos que debía mejorar en su juego, pero aún no lo ha conseguido. En cambio, ha dado cinco asistencias, labor que se le da mejor. Ahora mira a 2023 con el reto de subir y dejar más dinero que nadie en caja.