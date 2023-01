El Walkman Sony de Pelé

Impactado por el cariño de Pío XII, O Rei no dejó muestras de su arte en el césped. Llegó con el rol de leyenda y embajador de la firma japonesa. Recibió un beso de la Reina del Carnaval y fue homenajeado por la UD. Con el primer equipo en Valencia, fue testigo de ‘la final del bostezo’ entre la ‘vela chica’, con Juani o Saavedra, y el Sestao. El astro se marchó al descanso. «Yo también me hubiese ido», dice un jugador.

El Walkman Sony y los bostezos de O Rei Pelé en el Estadio Insular. El tricampeón de la Copa del Mundo con Brasil Edson Arantes do Nascimento, fallecido el 29 de diciembre, y por el que llora todo el planeta en ese tanatorio gigante del Estadio Urbano Caldeira del Santos FC, disfrutó de dos jornadas pintorescas en Gran Canaria. Apenas 48 horas. Fue su único paso por la Isla (días 24 y 25 de abril de 1981) como imagen promocional de Sony para la presentación en El Corte Inglés de Mesa y López del último modelo reproductor de casete de la firma japonesa. Lo más bestia para las cintas de Pepe Monagas o Manolo Vieira.

Pisó el recinto de Pío XII para hacer el saque de honor de un Las Palmas Atlético-Sestao (0-0) y recibió la Medalla de Oro de las Bodas de Plata de la UD Las Palmas por el presidente Domingo Ponce Arencibia. Del verde al parqué. En el Obispo Frías como embajador de un torneo de futbito, dejó constancia de su arte. Un beso de la Reina del Carnaval Mary Nieves Alonso y una promesa incumplida. Se llevó el cariño de una Isla que le impactó desde el primer suspiro, desde su conversación con el Palillo, un genio del fútbol sala que suspiró por ser Pelé.

«Probó el mojo picón y el Clipper de fresa», bromean periodistas y empresarios que tuvieron la oportunidad de conversar con un mito. José Miguel Santana, profesional riguroso de la Agencia EFE en aquel 1981 y luego de LA PROVINCIA / DLP, hace constar su talante humano. Cero divismo. «Pues tenía un corazón increíble, ya lejos de la práctica profesional era como conversar con un amigo de Las Rehoyas o La Feria. Un genio y luego un gran relaciones públicas. Sabía jugar y sabía vender», valora el informador, ya jubilado y apodado el Messi del dominó.

El gigante del balón y el ‘10’ por antonomasia aterrizó en Gando con cuatro horas de retraso para vender su Walkman. No vino para otra cosa. Un prototipo de ‘70 horas continuas de funcionamiento’ con un peso de 280 gramos. El sábado 25 de abril de 1981 y desde las 11.30 horas, se presentó en ‘exclusiva mundial’ el aparato bomba. Solo faltaron Norma Duval o Sara Montiel. Almuerzo con la prensa, paso por el Obispo Frías para la final del Torneo Sony-Pelé y un (0-0) del filial de la UD ante el Sestao. Un buen truño. «Lo mejor fue la actuación de una comparsa; que no eran de Río, venían de La Isleta. Nos consta que Pelé bostezó», evoca un aficionado, que logró un autógrafo de la leyenda. Narciso, Saavedra o Juani elevaban el lustre de la vela chica.

El bisturí de Lemus

La leyenda, nada más pisar el Aeropuerto, no pudo esquivar el radar de Antonio Lemus y de una nube inmensa de periodistas. Estuvo escoltado por Jesús Gómez Rodríguez, cónsul de Brasil, así como del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas, Óscar Roque, el secretario general de la Federación Regional,Pedro Suárez Jiménez y ejecutivos de la firma Sony. No llegó en jet-privado como el cantante Quevedo o Jesé Rodríguez, ex de la UD, delantero del Ankaragücü y afamado rapero.

«No lo recuerdo [haber pisado Gran Canaria en otra ocasión]. Dense cuenta que he viajado prácticamente toda mi vida, Pero sí tenía conocimiento de Las Palmas de Gran Canaria y siento no haber podido venir en alguna ocasión a jugar (...) Aquí, en mis años más jóvenes. Cuando tan cerquita estamos». En relación a Maradona, le lanzó un bofetón. Dosis de cianuro. «Necesita un poco más de madurez. Es, en efecto, un gran jugador pero muy joven aún. Tiene que aprender», deslizó.

En pleno ajetreo comercial, el exjugador del Santos y New York Cosmos (colgó las botas en 1979 y trató sin éxito regresar a la Canarinha con 45 años), quedó cautivado por el grito salvaje de unas 16.000 almas del Insular. Así lo retrataron los cronistas: ‘Pelé fue aclamado en el Estadio Insular, a donde acudió en los actos programados con anterioridad al encuentro Las Palmas Atlético-Sestao. Al mediodía había compartido un almuerzo en El Corte Inglés con los medios, aprovechando el lanzamiento de Sony Walkman II, trasladándose después al Obispo Frías donde presenció la final del Torneo Sony-Pelé de fútbol sala y que fue ganado por el QldBoys’.

En el pabellón, rechazó sentarse con las autoriadades y bajó con el pueblo. Ya en el Insular, ‘desfiló la banda de cornetas y tambores Los Cruzados de Lomo Blanco y la comparsa Viejo Estilo. Los conjuntos finalistas del torneo de futbito hicieron sobre el césped un pasillo kilométrico al astro.

Pelé ofreció un ramo de flores a Mary Nieves Nolasco y voló a la Tribuna para presenciar un pulso marcado por el pelotazo. Manuel Aguiar Márquez, presidente de la Federación de Fútbol, Juan Santana, delegado de Deportes del Cabildo, y Domingo Ponce, presidente de Las Palmas Atlético, completaron la nómina de autoridades.

El monarca del fútbol se sintió abrumado por la calidez y cercanía. Del partido, mejor no hablar. «Lo más importante para mí que el dinero es el hacer amigos, porque considero como válido el calor humano. Prometo regresar y volver a estar juntos pero con un partido de estrellas mundiales», incidió el tricampeón del mundo. Promesa incumplida. «Vio la final del bostezo», recalcó un directivo. La visita exprés de O Rei y un Walkman con forma de corazón.