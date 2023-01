Alberto Moleiro es arte. Impactante en el terreno y enigmático sobre su futuro. El atacante internacional sub 21 de la UD Las Palmas, atado hasta junio de 2026, no garantiza su presencia en el club grancanario en el caso de lograr el ascenso. "Si lo supiese te respondería, pero no tengo ni idea todavía. Estoy pensando únicamente en el partido del domingo ante el Racing. Eso lo llevan otras personas, y lo que tenga que suceder; pues sucederá". Ante la insistencia en sala de prensa de la ciudad deportiva de Barranco Seco, el '10' de la UD lució su habilidad extrema para el regate. "Pues no lo puedo decir, no puedo decir nada, porque no lo sé...Ojalá que sí, que pueda estar muchos años en Primera con la UD. Pero no lo puedo decir al 100%

Además, se le trasladó si concibe una Las Palmas sin Jonathan Viera, que figura en la agenda del Al-Nassr. "Del Al Nasar no tengo ni idea, me enteré de lo de Cristiano Ronaldo [ayer fue la presentación]. Pero no [pensar en una UD sin el '21'], la verdad que no la concibo. Jonathan es fundamental para nosotros y no me imagino una UD sin él". Ante la vuelta del capitán ante el Racing, Moleiro se puso de rodillas. Admira al Maradona de La Feria. "Resulta fundamental, es muy especial para mí. Siempre me ha ayudado mucho, siempre me da consejos y es un referente. Cuando era pequeño le veía jugar en el campo y tomaba nota. Ahora que lo tengo de compañero, pues me ayuda mucho. Es muy importante en el equipo y para mi aprendizaje".

Cero goles y cinco palos

Incide en mirar a corto plazo. "El primer objetivo es ganar el partido del domingo, que es muy importante. Nos ayudará para el caminar en la segunda vuelta; hay que salir con muchas ganas. El equipo está muy ilusionado. Vamos a darlo todo, a nivel individual, trataré de ayudar con más goles. Así como con más asistencias". No le inquieta figurar con cero dianas en su casillero tras 20 partidos (1.225'). "Es cierto que llevo cero tantos, pero considero que tengo gol. He tenido cinco palos en esta temporada y si hubiese marcado alguno, ahora se hablaría de otra cosa. Entrarán, no estoy ansioso. El equipo está bien en defensa y en ataque, que es lo que nos permite estar en la primera plaza".

El efecto de Kirian Koraje en la caseta es revitalizador. Un orgullo para el escudo. "Su vuelta es una alegría para todos. Era el Regalo de Reyes perfecto para todos los aficionados. Es un jugador con el que disfruto y me entiendo perfectamente, dentro del campo lo vemos todo igual. Disfruto de su vuelta, todos estamos muy contentos de verlo a este nivel", relató sobre el Kirian Rodríguez, que ha superado un linfoma de Hodgkin.

En relación al debate su posición, lo tiene claro. "Estoy cómodo por el medio, de enganche. Considero que en la mediapunta me desenvuelvo mejor que en banda". Admite que lleva un plan físico especial de musculación. "Voy por las tardes al gimnasio, intento cuidar mi alimentación". Le pide a este recién estrenado 2023 dos cuestiones: "Ganar el domingo y a largo plazo, el ascenso".

La Roja de De la Fuente y ventana de altas

Alberto Moleiro conoce de primera mano la valía de Luis de la Fuente, que lo ha dirigido en la su 21, y que ahora es el seleccionador nacional absoluto. "Lo tuve en la Sub 21 y es un seleccionador magnífico. No se le queda corto el cargo; y si se da la oportunidad, bienvenido sea". Y toneladas de flores para Pimienta, al que renovaría. "El míster nos está ayudando bastante y si se queda, nos ayudará más. Ojalá siga mucho tiempo; se le ve muy cómodo y hace un buen trabajo".

Por último, no ve preciso recurrir al mercado invernal, defiende de forma enérgica la valía de la plantilla actual. Los 24 gladiadores del Lamborghini. "No me encargo de abrir el mercado ni nada...Como vamos, queda claro que somos un gran grupo, vamos primeros de la categoría. Por mí no haría nada de eso".