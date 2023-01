Las Palmas sondea al interior francés Mehdi Boudjemaa

La UD Las Palmas no tiene previsto realizar muchos movimientos en el mercado invernal que se abrió el pasado lunes y que se cerrará el próximo 31 de enero, pero sí está abierta a la posibilidad de incorporar algún refuerzo: sobre todo, un interior, un centrocampista polivalente, con capacidad para crear juego desde atrás y también para llegar al área rival en busca del gol. Tiene un nombre con esas características en su agenda, aunque podría no ser para esta ventana de fichajes. Es Mehdi Boudjemaa, futbolista franco-argelino de 24 años que juega en estos momento en la primera división de Turquía, en el Hatayspor, con el que termina contrato a final de temporada.

Sólo una desvinculación del jugador haría posible su llegada a la entidad amarilla. De momento no ha renovado su contrato y ya es libre de negociar con cualquier equipo, por lo que el interés de la UD no se circunscribe únicamente a la segunda vuelta del presente curso, sino también al verano que viene. En cualquier caso, es un jugador que gusta a la dirección deportiva y los contactos con el jugador ya se han producido.

El futbolista, de origen argelino, cumple con los requisitos: creador de juego y ‘llegador’

Boudjemaa cumple su segunda campaña en el Hatayspor, al que llegó en 2021. Ese curso jugó 29 partidos de liga y uno de Copa; en el actual, suma 13 encuentros –hay contar con el parón por el Mundial– y otro en la segunda competición nacional. Ayer mismo participó en el choque que su equipo empató (2-2) frente al Umraniyespor; lo hizo durante 13 minutos.

Cabe destacar que el contrato del franco-argelino, que antes jugó en la tercera división de su país –un cuirso en el Stade Levallois y otro en el Rouen– es ampliable por una campaña más, pero su intención es la de regresar a Europa Occidental en busca de una mayor proyección en su carrera. Es ahí donde entra la UD Las Palmas, que tiene al jugador en su órbita sobre todo si el equipo sube a Primera, pero el escenario de que pueda marcharse antes de tiempo no es descartable.

La postura de la entidad amarilla, tal y como avanzó el presidente Miguel Ángel Ramírez en su comparecencia posterior a la junta general de accionistas, el lunes 19 de diciembre, parece clara: la ficha que queda libre es para Kirian Rodríguez. En ese sentido, tanto el club como el jugador están convencidos de que el tinerfeño estará listo para poder competir antes de que acaba la temporada, en concreto, en marzo, sin embargo, nadie en la UD se atreve a asegurar de antemano fuera de los micrófonos que no vaya a haber más movimientos en este mercado.

Joel, el comodín

Si fuera necesario dar una baja para incorporar un refuerzo, el candidato principal a salir es Joel del Pino, canterano que fue sumado a la plantilla en el último día del mercado estival y que, curiosamente, adquirió el dorsal 20 de Kirian cuando estaba sin usar el 25. Pasada la primera vuelta, el lateral izquierda aún no ha debutado en Liga y sólo participó en los dos partidos de Copa del Rey, en Teruel y en La Nucía.

Sea como fuere desde los despachos y también desde el vestuario han deslizado que ninguno tiene la intención de marcharse, toda vez que el equipo marcha líder de la competición y terminó la primera mitad del curso como campeón de invierno. La unión del plantel es máxima y nadie quiere perderse la posibilidad de vivir un ascenso. Además, la prima económica por conseguirlo es otro atractivo para permanecer.

Si bien la UD, a través de su presidente, mostró su visión del mercado invernal públicamente, también lo hizo el entrenador, Xavi García Pimienta, quien aseguró que comenzaría a hablar con Luis Helguera de posibles cambios en la plantilla a partir del pasado jueves, cuando los amarillos volvieron a los entrenamientos tras el parón navideño.

Ya desde principios de diciembre el técnico deslizó que contemplaba la posibilidad de incorporar a algún jugador si realmente mejoraba la plantilla y estaba listo para jugar de inmediato –no como Vitolo, que no estaba apto para sumarse al grupo cuando llegó–. Al decirlo, de alguna manera dejó claro que, si por el fuera, traería algún refuerzo al margen de Kirian.

En cualquier caso, el catalán considera al tinerfeño el mejor fichaje posible de cara a la segunda vuelta: fue un fijo para él en el tramo final de la pasada temporada, en el momento esplendoroso de la UD, y en ausencia de Loiodice, que tuvo que ser operado del hombro y no regresó hasta la última pretemporada, jugó prácticamente todo el tiempo.

La entidad busca un ‘8’ en el mercado al margen a la espera de la incorporación definitiva de Kirian

Pero el nivel al que volverá el tinerfeño es una incógnita en este minuto y la entidad amarilla prefiere tener localizados a determinados jugadores por si fuera necesario incorporarles. Es en ese punto donde entra Mehdi Boudjemaa, en la agenda de la UD por si hubiera una posibilidad de ficharle o para el curso que viene, cuando llegaría gratis.

No es el único interior que sondea el club amarillo, que tiene claro que esa posición es la que debe reforzar, Kirian mediante. Sin embargo, no es la única. Tampoco descartan en la UD la llegada de un delantero que pudiera aportar los goles que los tres actuales, Marc Cardona, Sandro y Andone no han marcado por unos motivos u otros. Entre los tres suman nueve de los 24 goles a favor.

Con el partido frente al Racing de Santander, el primero del año y de la segunda vuelta, en cuatro días –domingo, 17-30 horas–, el mes de enero se presenta para la UD más tranquilo a priori que el de años anteriores. Según el presidente, si Kirian coge la ficha, algo que el club y el jugador tienen previsto, no habrá fichajes, pero, por otro lado, deslizan que puede haber altas y bajas. Al menos el técnico. Boudjemaa es un objetivo.