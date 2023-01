García Pimienta espera a Kirian e insiste en no dar por cerrada la plantilla de la UD Las Palmas

Año nuevo, mismo discurso. Xavi García Pimienta fue coherente con el mensaje que transmitió en sus últimas comparecencias del año pasado relativas al mercado de invierno: está abierto a la posibilidad de reforzar la plantilla para afrontar la segunda vuelta del campeonato. Miguel Ángel Ramírez, por su parte, aseguró que si Kirian estaba en condiciones de ocupar la única ficha que queda libre, algo que está previsto por la evolución más que positiva del tinerfeño desde que se sumara al grupo el pasado 29 de diciembre, no habrá ningún movimiento. Pero el discurso del entrenador va un poco más allá y, aunque es consciente de que es posible que se cumpla lo que avanzó el máximo mandatario, abre la puerta a más fichajes.

Cuestionado esta mañana por el asunto, comentó: "Nos haría especialmente ilusión que esa ficha fuera para Kirian, y de hecho esperamos que sea para él. Está entrenando como uno más y naturalmente tiene un proceso de adaptación. Será un éxito para todos, especialmente para él, que ocupe la ficha libre, pero en ningún caso voy a decir que la plantilla está cerrada o que no va a haber fichajes porque por suerte o por desgracia pueden suceder cosas, quizá alguna lesión o también oportunidades de mercado. Tenemos que estar abiertos a todo lo que sea mejorar la plantilla, y me refiero a un jugador que sepamos seguro que nos va a rendir y que económicamente esté dentro del proyecto. Sí que me atrevo a decir que no va a haber muchos movimientos y que a lo mejor el único que hay es el de la entrada de Kirian, pero tenemos que estar abiertos.

En lo inmediato, que es la visita del Real Racing Club de Santander el domingo (17.30 horas), el técnico catalán se mostró "muy contento" por recuperar a Valles, Jonathan Viera, Benito y Sandro -por contra, no podrá contar con Curbelo ni Mfulu, sancionados, ni con Marvin ni Vitolo, lesionados-. Así, uno de los dilemas que se le presenta en la alineación para tratar de doblegar al cuadro de José Alberto López es en la portería, donde Álex Domínguez cumplió con creces cuando Valles de rompió el menisco. "No estoy preocupado porque al inicio de la temporada teníamos dos excelentes porteros y ahora los seguimos teniendo, entonces, juegue quien juegue estoy convencido de que la portería estará mejor que bien. No tengo ninguna duda de que tanto Valles como Domínguez puede jugar sin ningún tipo de problema. Invito a los dos que mantengan esa competencia sana que tienen. Me encanta porque hace que el equipo sea mejor", comentó.

En cuanto a Sandro, reveló que "está bien", antes de añadir que "acabó la primera vuelta prácticamente entrenando con el equipo", pero que no quisieron "correr ningún riesgo para el partido de Copa" y que "no está para 90 minutos, pero sí para ayudar al equipo". "Los que vuelven lo hace después de un proceso largo de lesión se irán incorporando de forma progresiva al equipo. No estoy diciendo que jueguen de suplentes, pero sí que no están para jugar 90 minutos", agregó el barcelonés.

A la pregunta de cómo lleva Moleiro los rumores que le colocan bajo el foco de muchos clubes nacionales y europeos, García Pimienta aprovechó para recordar que el tinerfeño no está en venta y que, por tanto no saldrá en enero. "Si Alberto Moleiro estuviera en el mercado ahora estaríamos pensando en ello, pero hace años que se está hablando de Alberto Moleiro. No me cabe la más mínima duda de que en poco tiempo lo veremos en un equipo grande, y no digo que Las Palmas no lo sea, pero al final todo el mundo tiene la posibilidad de progresar y yo creo que esta temporada está siendo uno de los jugadores importantes. Me quedo con que el chico lo está llevando muy bien. La rumorología siempre existe en el mundo del fútbol, pero estoy muy contento por ver cómo un chico de 19 años está soportando todo esto", dijo.

En referencia al rival, que venció por 0-3 en Cartagena en el primero y único partido del Racing con José Alberto en el banquillo, señaló: "Me imagino un partido diferente al de la primera vuelta -acabó con empate a cero después de un asedio amarillo, que jugó toda la segunda parte con uno más-, primero de todo porque ha cambiado de entrenador. Se vio en el último partido no sólo que ganaron, sino también un equipo valiente, atrevido y que presionó arriba".

Por último, dos deseos para el año 2023. "A nivel individual le pido salud. Es lo único que le pido porque con trabajo el fútbol suele ser generoso. Y a nivel colectivo me encantaría que Kirian tuviese el dorsal". La palabra del míster.