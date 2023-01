Seguramente haya sido la rueda de prensa de Xavi García Pimienta en el año que lleva al frente de la UD en la que se le ha visto más incómodo delante de los medios. El empate contra el Racing después de que el cuadro cántabro igualara la contienda en el minuto 83 deja al entrenador cabreado por la actitud conformista de sus jugadores una vez se adelantaron en el marcador a través de Pejiño. "Nos gustamos demasiado, no podemos dar un taconcito por aquí, un pase al primer toque por allí... hay que ser efectivos", reclamó el estratega como el motivo por el que su equipo le brindó la oportunidad al rival de rascarle dos puntos en Siete Palmas. Y ya van catorce.

Pimi puso de reflejo "el buen trabajo del equipo" en la primera parte, ya que piensa que tenían el partido donde quería, pero "la falta de intesidad" de la UD "durante los 98 minutos del partido", posibilitó que el rival pudiera llevarse un punto para Santander. "Si dejas el partido abierto, el Racing te empata. Si bajas el nivel te pasan estas cosas. No es solo por el penalti, porque antes tuvieron un tiro al larguero y aun así no sirvió de aviso para matar el partido. Reaccionamos con el penalti pero ya íbamos tarde. No tuvimos la intensidad necesaria durante 98 minutos. Si la hubiéramos tenido habríamos ganado el partido", subrayó el estratega.

En este mismo sentido el técnico amarillo trajo de ejemplo la entrega de Las Palmas en el último partido disputado antes del parón navideño contra el Villarreal B. "Ese día estuvimos solidarios, jugamos con uno menos por la expulsión de Mfulu y es verdad que tuvimos que defender, pero estuvimos concentrados todo el partido y fue lo que nos hizo ganar", añadió.

Sobre la jugada que supuso el empate del Racing, Pimienta le dio un tirón de orejas al infractor del penalti: Sergi Cardona. "Estos errores en el fútbol profesional no se pueden cometer", exclamó el catalán, además de admitir que la pena máxima no admite dudas. "No he visto la repetición pero me parece que es claro", remarcó.

Cuestionado sobre la decisión de no introducir a Jonathan Viera desde el comienzo del encuentro, el entrenador explicó el plan que tiene en mente para que el 21 vaya entrando en candela. "Es igual que con Sandro. Llevaban tiempo sin competir. Queremos que cojan el nivel de forma progresiva. La semana que viene jugarán un poquito más", refrendó al respecto.