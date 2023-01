La historia de un galáctico, con dos Champions, abandonó Siete Palmas el 4 junio tras atizar a Pimienta por su planteamiento conservador ante el 'Tete' en el ‘playoff’. Dejó once tantos. Fue señalado por la afición pío pío. Hizo las maletas y voló a Turquía -sumó 16 duelos y cinco goles en 199 días-. Abandona por problemas personales. En el PSG, Stoke y Sporting de Lisboa tampoco alcanzó la plenitud. Cerca de los 31 años, suena para el Elche. Boda, estampidas, polémicas...Jesé lo tiene todo.

Cerca de cumplir los 30 años, Jey-M sigue en búsqueda de la felicidad. La aventura en la Superliga de Turquía duró 199 días. Jesé Rodríguez Ruiz (Las Palmas de Gran Canaria, 1993), 94 partidos con el Real Madrid y 73 con la UD Las Palmas, aterrizó ayer en Gran Canaria tras rescindir su vínculo contractual con el MKE Ankaragücü -ocupa la 13ª plaza con un margen de dos puntos sobre el descenso-. Un serial de problemas personales, así como varias desavenencias con el técnico Ömer Erdogan cierran sin honor su cuarto periplo en el extranjero tras los fiascos en el PSG (2016-17 y 19-20 para disputar 18 partidos con dos goles), Stoke City (17-18, trece duelos y una diana) y el Sporting de Lisboa (19-20, 17 pulsos y una diana).

En las filas del MKE Ankaragücü deja un expediente de 16 pulsos y cinco tantos. El pasado 4 de junio, tras la eliminación del playoff con la UD Las Palmas ante el CD Tenerife en el Gran Canaria, fue retirado al descanso. Responsabilizó a García Pimienta de la falta de mordiente y recibió una tormenta de críticas. De amarillo, en dos periplos, dejó destellos de su potencia y habilidad a las órdenes de Setién, Mel y Pimienta. La falta de amor y cariño con el estratega barcelonés provocó su salida a Turquía. Siempre ha contado con cartel y ahora suena para el Elche.

Avión privado

En jet privado, ayer pisó Gando y comienza una fase de preparación en solitario. Cabe reseñar que Las Palmas lo rescató del paro en febrero del 2021 -llegó en el último segundo del mercado invernal tras ejercitarse en solitario en el campo del Lomo Blanco tras rescindir con el PSG de Mbappé-.

El terremoto de La Feria que soñó con ser Balón de Oro llegó a ser comparado con Cristiano Ronaldo. Apodado el Bichito, el infierno comenzó en marzo de 2014. Una grave lesión de rodilla en Champions inició su condición de futbolista errante. Florentino Pérez lo traspasó al PSG por 25 millones y nada fue igual. Una historia contada un millón de veces que ya se ha convertido en un meme viral gigante. Rapero, vídeos con deportivos de lujo y bailarinas. Apasionado del reguetón, a Jey-M le ha faltado encontrar un hogar. Al dejar el Madrid (2016), como estrella mundial, nunca ha encadenado más de dos campañas bajo otro escudo. Le sobra talento, le faltó la madurez de Pedri, que enamora al mundo con 20 años.

En las dos últimas temporadas con la UD logró trece tantos. En la pasada 21-22 fue el segundo máximo realizador con once tantos. No alcanzaba ese guarismo desde la 12-13 en el Castilla (22). En ese curso, batió el récord de un mito como Butragueño. «Cuando miro los números de mi carrera estoy contento; no me quejo», valoró. El volcán que soñó con ser CR7 busca destino. Otra vez. Junto con su ciclo en el Betis, ocho escudos y la falta de paz interior. Atacante descomunal, escudero de Benzema o Neymar, Bale, vuelve a ejercitarse en solitario. El castigo del silencio.

Un fenómeno en redes

Mientras la carrera deportiva de Jesé Rodríguez busca el despegue definitivo, para emular sus grandes noches en el Bernabéu, a las órdenes de Zidane o Ancelotti, su atractivo en redes sociales se mantiene intacto. Se casó en verano con la influencer Aurah Ruiz en el Hotel Costa Meloneras en una de las ceremonias de mayor expectación en Canarias y que tuvo un coste de 600.000 euros. La citada Aurah se encarga de narrar en directo gran parte de la vida del futbolista grancanario, que pasó por todas las categorías inferiores de la Selección Española. Conocida como la Victoria Beckham canaria, Aurah fue concursante de Gran Hermano VIP. Alcanzó notoriedad por sus críticas a Pimienta al prescindir de Jesé.