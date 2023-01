El capitán Jonathan Viera Ramos puso fin a una sequía de diez jornadas. Lo hizo en un estadio talismán. Ya marcó en abril en el Can Misses y ayer logró el de la victoria. «En la primera no estuvimos bien; nos mostramos algo nerviosos y caímos en la precipitación. Luego salimos con más ganas y se ofreció otra cara. Pero tras la roja nos adueñamos del partido», explicó en los medios oficiales tras la victoria (1-2), la sexta lejos de Gran Canaria.

Critica el talante conservador del equipo en estas últimas jornadas. No hay que guardarse nada. «Nos falta cerrar los partidos, inconscientemente quieres guardar lo que tienes (...) Hay que meter cuarto o más». Avisa que la segunda vuelta será más cruda. «Viene lo complicado. Si queremos estar arriba, hay que sufrir». Respira aliviado por su gol. «Hacía tiempo que no marcaba, ya me estaban metiendo presión».

Sobre su estado físico, recalca que aún le falta para mostrar su mejor versión tras sufrir en diciembre una lesión muscular en el sóleo. "En dos semanas estaré a tope".

La liberación de Sandro Ramírez

Sandro Ramírez vio puerta 105 días después. El delantero de la UD, que fue titular, logró su segundo tanto en esta edición liguera en Can Misses -el anterior se remontaba al 1 de octubre en Anduva- de forma impecable. Un tanto de bella factura.«Me preparé muy bien para estar listo tras casi dos meses de lesión. Además, pasó la Navidad. He vuelto muy bien, además, el míster me brindó la confianza precisa. Vuelvo a tener buenas sensaciones y confianza», valoró sobre su vuelta.

En relación al tanto, reconoció que «los delanteros vivimos del gol, hacía mucho que no veía puerta y para la confianza es un punto crucial».

Pone en valor la reacción de la UD en el segundo tiempo y en mayor medida, tras la roja a Escobar (51’) y coincide con la autocrítica de Pimienta. «En la primera parte no fuimos nosotros, nos faltó tener esa personalidad que transmitimos en los partidos y algo de tranquilidad. Pero en el segundo tiempo, salimos con otra mentalidad y marcamos el empate [56’]. Por otro lado, llegó el 1-2 muy rápido [62’] y fuimos a por más. No logramos ampliar la renta, pero estamos contentos por el gran trabajo completado».

La siesta de Can Misses

Alberto Moleiro, por su parte, fue bastante crítico con la primera parte amarilla. «Comenzamos dormidos y en la segunda, fuimos superiores. En este campo, el viento perjudica y cuesta ir a remolque. Pero tratamos de buscar el balón y de generar espacios. Me he sentido muy cómodo». Cuestionado por el debate de jugar con Viera, sepultó cualquier duda. «Nos entendemos muy bien; jugar con él es un placer». Admite que la roja fue clave: «Tuvimos más espacios y supimos aprovechar la superioridad».