Artistas y compatibles

Cien por cien compatibles. El test del Pachá. Fin del debate. Regalar el primer acto, de forma temeraria, deja la confirmación de que Jonathan Viera y Alberto Moleiro pueden compartir titularidad. En Can Misses, llegó la quinta ocasión en la que coincidieron de inicio –las anteriores fueron ante Zaragoza (0-0), Ibiza (0-0), Ponferradina en El Toralín (0-1) y Tenerife (3-1)–. Una de las mejores actuaciones del tinerfeño estuvo respaldada por la madurez y picardía del ‘21’. Juntos, al galope y al borde el área, con un Ibiza en inferioridad –tras la roja a Escobar (51’)–, se escuchó la Quinta Sinfonía de Beethoven.Voletar la diana del polaco Bogusz, tras la pifia de Álex Domínguez, no fue un acto fe. Fue un ejercicio de fútbol de salón.

Ante el Racing, hace siete días, Pimienta retiró a Moleiro (60’) y dio entrada a Viera. Y del error al acierto. El técnico catalán mantuvo al ‘21’ y de La Feria aprovechó un error de Marcos Mauro para tomar ventaja. Con Álvaro Lemos y Sergi Cardona abiertos en banda, Fabio y Óscar Clemente aportaron la contención. Viera, Moleiro y Pejiño la fantasía. Sandro (hasta el 77’) ejerció de nueve y Marc Cardona se manejó en un costado. Con uno más, la UD se dejó de pamplinas y lució una superioridad aplastante. Nada que ver con el primer acto. El ritmo plomizo y las concesiones enfermizas –del resbalón de Coco a la entrega de Álex– quedaron en un segundo plano. Un remate del portero Fuzato (94) pudo dinamitar la noche de Moleiro, pero la providencia se viste de amarillo. El tinerfeño, en la mediapunta, dio un recital.

Por su parte, Viera fue bailando desde la medular a un costado. El remate de Sandro en la primera parte fue el toque de corneta. El 1-1 fue obre del ‘9’, que deja atrás su depresión de pólvora. La asistencia fue de Moleiro. Es la séptima de una temporada en la que lleva el volante del Lamborghini.

Cuestionado por el debate de jugar con el genio de La Feria, sepultó cualquier duda. «Nos entendemos muy bien; jugar con él es un placer». A la desesperada, ante el colista, los amarillos completaron una media hora interesante. Bastó con eso. Había que arriesgar y Pimienta estuvo ágil para desmarcarse del pasado. Encontrar el espacio común para Viera y Moleiro es una prioridad. Da puntos, abre defensas y fulmina miedos. Valen el precio de la entrada.

Escenario mágico para el ‘21’





El capitán Jonathan Viera Ramos puso fin a una sequía de diez jornadas. Lo hizo en un estadio talismán. Ya marcó en abril en el Can Misses y ayer logró el de la victoria. «En la primera no estuvimos bien; nos mostramos algo nerviosos y caímos en la precipitación. Luego salimos con más ganas y se ofreció otra cara. Pero tras la roja nos adueñamos del partido», explicó en los medios oficiales. Critica el talante conservador del equipo en estas últimas jornadas. No hay que guardarse nada. «Nos falta cerrar los partidos, inconscientemente quieres guardar lo que tienes (...) Hay que meter cuarto o más». Avisa que la segunda vuelta será más cruda. «Viene lo complicado. Si queremos estar arriba, hay que sufrir». Respira alivado por su gol. «Hacía tiempo que no marcaba, ya me estaban metiendo presión», finalizó. | D. R.