Wilfrid Kaptoum (Douala, Camerún, 26 años), segundo fichaje invernal tras el alta de Kirian Rodríguez, lucirá el dorsal '25' y está listo para jugar este viernes ante el CD Mirandés. Fue presentado en la sala de prensa de Barranco Seco tras pasar el reconocimiento médico y ya completó la primera sesión de trabajo a las órdenes de Pimienta. "Juego de '6' como de '8' y no vengo de vacaciones o a pasar el rato. No venga a verlas venir, trataré de sumar en busca del ascenso. Conozco a Moleiro y a Viera, ya me han dado tema de conversación; hemos comenzado con buen pie", valora el centrocampista camerunés, que fue dirigido por Pimienta en el Barça B y que recala en la Isla tras finalizar su vínculo contractual con el New England de la Major League Soccer -no juega desde octubre-.

Dejó una frase con un tinte cómico: "Lloré cuando me enteré de la oferta, pero lloré de alegría". La clasificación -segundos en la tabla- jugó un papel clave. La 'Pimiracha' fue el detonante para dar el sí a la UD. "Me impulsó a fichar toda lo que representa la UD, así como lo que lleva haciendo desde la primera jornada. Conozco a Pimienta y es un reto volver a trabajar con él, además, la labor del director deportivo también juega un papel fundamental. Lo daré todo por estos colores, para dejar a este club en el espacio que merece". Ante las bajas de Enzo -sanción- y de Nuke Mfulu -lesión-, Kaptoum tiene vía libre para estar en el banquillo. "Estoy bien, a disposición del míster. Acataré todas sus decisiones, tanto si lo considera oportuno como no. Aportaré todo lo que me pidan". Aplaude la 'fórmula Pimienta': "Me conoce muy bien, trabajamos juntos en la base del Barcelona. Que me conozca me aporta más motivación para venir y darlo lo mejor de mí". Al abrir la puerta de la caseta, se topó con Viera y Moleiro. "Me dieron tema de conversación, hemos empezado con buen pie. Además, son muy buenos jugadores". Alumno del Chacal Cuestionado por Samuel Eto'o, tuvo toneladas de elogios hacia el exjugador del Barça y actual presidente de la Federación de Camerún. "Fue muy importante para mí. Mi viaje a Europa empezó en su fundación, creando un sueño a los jóvenes y te brinda esa esperanza. Con Samuel logré llegar a Europa, empezando por el Barça que es lo más importante que podría pasarme. Estaré eternamente agradecido por lo que hace por la cantera de Camerun".