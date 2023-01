Raúl Navas (Sevilla, 34 años) ve cerca el final de su carrera. Por eso disfruta a tope de su etapa en el CD Mirandés, próximo rival de la UD Las Palmas, donde estuvo la temporada pasada. Formó parte del bloque que acabó el curso de manera brillante, sin embargo, el club no contó con él para el nuevo proyecto y rescindió.

¿Cómo le va? Parece que bien: ha jugado todos los minutos desde que estuvo disponible menos los de un partido que se perdió por sanción...

La verdad que me va bien. Estoy jugando todo. El inicio fue un poco malo pero parece que las piezas han encajado y ahora llevamos una racha muy buena. Disfrutamos de ello.

En el último partido, además, marcó su primer gol. Parece que tenía calculado hacerlo justo antes de medirse con la UD Las Palmas.

[se ríe] Sí, sí, la verdad que fue un gol bonito, en una jugada que salió bastante bien. Estoy bastante contento por ello y a ver si me da más confianza.

Lo hizo tras una arrancada que en la UD no solía hacer. ¿Tiene más libertad ahora?

Sí, bueno, al final se dio el caso de ir para adelante y me cayó el balón ahí y sólo tuve que empujarlo. Aquí es diferente a aquello. Como tienen [la UD] tanta gente buena arriba hace falta subir poco [se ríe].

El Mirandés está dando que hablar últimamente. En los últimos 12 partidos sólo ha perdido una vez, con seis victorias y un empate. ¿A qué se debe?

El Mirandés es un equipo que año tras año cambia 20 futbolistas y al final es difícil encajar tantas piezas en un proyecto. Conforme va pasando el tiempo se van engranando las cosas y ahora estamos en un buen momento. Se está viendo reflejado el trabajo que hacemos día a día.

¿Qué me dice de Joseba Etxeberria como entrenador? Tiene un estilo diferente al de Xavi García Pimienta...

Sí, el juego nuestro es un poco más vertical y el de Las Palmas ya no sólo con García Pimienta, sino con todos los entrenadores, es a través de la posesión. Cada entrenador tiene su estilo.

Me imagino que trataremos de hacer daño a Las Palmas quitándoles el balón

¿Qué receta les ha dado el míster para llevarse algo del Gran Canaria? ¿Se van a encerrar? ¿Van a presionar arriba?

De momento no ha dado ninguna indicación de lo que vamos a hacer allí, pero vamos, yo me imagino que trataremos de hacer daño a Las Palmas quitándoles el balón. Ellos se sienten incómodos sin el balón y creo que es el mejor medio para tener opciones.

En el partido de la primera vuelta, de hecho, la UD se puso 1-3 entre otras cosas porque el Mirandés dejó muchos espacios detrás...

Cuando vino Las Palmas el sistema era diferente [4-4-2, cuando ahora es 3-4-3]. Ahora lo hemos cambiado y estamos encontrando mucha más eficacia tanto arriba como abajo, por lo que creo que puede ser un partido diferente al de aquí.

¿Qué es lo que más destaca de la UD Las Palmas? Algún jugador sin ser Jonathan Viera y Moleiro que le haya llamado la atención? ¿Algún aspecto futbolístico?

No es que me haya llamado la atención, pero han implicado defensivamente a todo el equipo y creo que ahí está la clave de que Las Palmas esté arriba. Todo el equipo está implicado en defensa, tanto los de arriba como los de abajo. Y luego en ataque no voy a descubrir nada nuevo cuando son futbolistas de una calidad increíble, de otra categoría.

En la UD fue titular en la racha triunfal de final de temporada y de repente rescindió. ¿Ha logrado superar su marcha y se encuentra asentado en Miranda de Ebro?

Trabajo cada día para ser titular. Sigo siendo el mismo que en Las Palmas. Lo que se trata es de disfrutar y que a final de temporada pueda decir que lo he hecho. Y lo estoy haciendo.

¿No le queda el resquemor, ya que era titular, de que podría haber formado parte de la plantilla de la UD que ahora lucha por el ascenso?

Hay etapas que se cierran y yo ya la cerré. No echo la mirada atrás ni pienso en si podría haber estado o no. Siempre es bueno estar en lo alto de la tabla, y si Las Palmas lo está este año, es mérito de los que están ahí dentro, y ya está.

¿Cuándo se enteró de que iba a salir de la UD? Porque usted completó la pretemporada con normalidad.

Al tercer día de empezar la pretemporada ya sabía que no contaban conmigo. Al final se dio el último día, pero bueno, cada uno mira por sus intereses. Ellos miraban por los suyos y yo por lo míos, pero bueno, desde el segundo o tercer día ya hablé tanto con Luis Helguera como con el míster y me dijeron que lo mejor era que buscara una salida.

¿Considera que fue un tanto extraña la manera en la que sucedió todo, tan tarde?

No, porque aunque fuese el último día yo ya sabía desde el segundo que no me quería. ¿Me sorprendió? Sí que me sorprendió, pero bueno, son decisiones que se toman y ya está.

¿Cómo está viendo a su compañero Óscar Pinchi [cedido por la UD al Mirandés]? Parece grande la evolución que ha tenido en apenas unos meses.

Siempre lo digo, si te dan la oportunidad de jugar y te dan más minutos puedes demostrar lo que eres. Allí no tuvo la oportunidad de jugar y no pudo demostrar el tipo de futbolista que era.

¿Cuál es su perspectiva de futuro?

De momento me quedan cinco meses de contrato y no miro más allá. Estoy disfrutando de esta última etapa y la verdad que no sé qué pasará el año que viene, si seguiré, si no seguiré, a dónde iré a dónde no iré... De momento, a disfrutar el día a día, que puede que sea el último año y no me perdonaría no disfrutarlo.

Entonces, ¿piensa en una posible retirada cuando acabe la presente temporada?

Sí, sí, puede ser, todo es posible. Al final, no le cierro la puerta a nada.

Eso es que lo piensa seriamente, ¿no es así?

[se ríe]