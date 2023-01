Abiertos a todo, sí, pero posibilidades reales de que llegue un último fichaje, no. Es el resumen de la situación actual del mercado de invierno de la UD Las Palmas que hace Xavi García Pimienta en nombre del club. Kirian cogió la ficha que quedaba libre y Kaptoum ocupó el lugar de Joel, cedido a la Balompédica Linense. Por delante, 12 días hasta que termine el plazo de inscripciones y una máxima, para que hay un alta, debe haber una baja. "Nadie me ha comunicado a mí ni a la dirección deportiva que quiera salir. Imaginemos que Leo Messi quiere venir aquí con nosotros; tendríamos que hacerle un hueco, pero eso es muy difícil, entonces me centro en lo que podemos controlar (...) Lo que está muy claro, y lo dije desde el principio, es que tiene que venir un jugador que acertemos al 100% a nivel futbolístico y personal, porque tenemos un grupo magnífico. Kaptoum reunía esas características. Si eso sucede en la posición de ataque, de defensa o de portero, le daremos una vuelta, pero ahora mismo, posibilidades reales de que venga un jugador aquí no las hay. Diría que movimientos, pocos". La sentencia del entrenador.

En la misma línea, el barcelonés aseguró no tener claro a quién le abriría la puerta de salida en el caso de que surgiera una oportunidad de mercado. "Iría muy en función de la posición. Si lo tienes claro, podrías comunicar a un jugador que quizá lo tendría más difícil, pero eso no ha sucedido", aclaró. Antes, en la primera cuestión referida al mercado, había avanzado que no hay futbolistas específicos que quiera incorporar la UD. "Jugadores que interesen a Las Palmas, con nombres concretos, no hay, o por lo menos a mí la dirección deportiva no me los ha transmitido. Además de jugadores que nos puedan interesar tienen que ser realidades posibles, que entren dentro del presupuesto o que quieran venir. Estamos abiertos a todo, pero sin ningún nombre en concreto en estos momentos".

El entrenador confirma que Vitolo es baja y que Kaptoum irá convocado

García Pimienta compareció en la previa de la cita del viernes (20.00 horas) frente al CD Mirandés, ante el que no estarán ni Vitolo ni Mfulu, lesionados, ni Loiodice, sancionado. Quien sí estará, por lo menos en el banquillo, es el último refuerzo, el centrocampista camerunés Wilfrid Kaptoum, que habrá sumado cuatro entrenamientos con el grupo tras su llegada a la Isla el domingo pasado. "No está para salir de inicio, pero si no pasa nada raro irá convocado y si tenemos la necesidad dentro del partido de que no ayude está preparado para ello".

Cuestionado por lo que piensa hacer en la portería, si dar continuidad a Álex Domínguez o devolver la titularidad a Álvaro Valles, hizo la siguiente reflexión: "Lo tengo muy fácil porque pase lo que pase voy a ser justo porque cualquiera de los dos porteros merece jugar y voy a ser injusto por lo mismo. La competencia entre ellos es lo que me da esta tranquilidad. Álvaro Valles era el portero titular porque se lo había ganado, pero tuvo la desgracia de la lesión. Álex Domínguez lo ha hecho más que bien. ¿Cometió un error el otro día? Pues sí, como lo ha cometido Curbelo, Sergi Cardona, Sandro fallando un gol o yo con las alineaciones. Juegue quien juegue mañana voy a ser justo e injusto y ellos lo saben perfectamente".

Del rival, que de los últimos 12 partidos sólo ha perdido uno, con seis victorias y cinco empates, destacó que "es muy similar a lo que sería un filial, un equipo con mucha calidad, con gente joven, atrevido dinámico, con un entrenador que tiene las ideas muy claras". "Son el mejor equipo de Segunda División en las últimas 10 jornadas y eso los hace muy peligrosos. Cualquier partido es muy difícil, pero más cuando juegas contra un equipo así (...) Entiendo que quieran quitarnos el balón porque tienen jugadores para ello, pero también creo que si tenemos el balón nosotros, que es la intención, pueden sufrir", vaticinó.

Además, hizo una referencia específica a Óscar Pinchi, cedido por la UD al club burgalés. "Cuando yo llegué a finales de enero la temporada pasada me imaginé un plan de partido semana tras semana y Pinchi, por la razón que sea, no tuvo esa opción, ni siquiera de demostrarlo, pero entrenó siempre al 100% y jamás pude decirle que había hecho algo mal, todo lo contrario. Entendíamos que era mejor que saliese a otro equipo a jugar. El club no se ha desecho de él por la calidad que tiene y está demostrando. Es un chico muy joven al que controlamos", comentó.

Por último, García Pimienta volvió a hacer un llamamiento a la afición para que acuda al Estadio a animar al equipo. "Después de los últimos resultados en el Gran Canaria tenemos muchas ganas de dar una alegría a la afición con una victoria que además es necesaria", señaló.