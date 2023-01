Pimienta: «Marvin es un espectáculo, revoluciona los partidos cuando juega»

Más allá de la valoración del triunfo ante el Mirandés, en los instantes finales y con remontada incluida para situarse de nuevo al frente de la clasificación de LaLiga Smartbank provisionalmente, la del entrenador amarillo Pimienta fue una comparecencia de nombres propios.

Por ejemplo, el de Marvin Park, quien tuvo una irrupción brutal por la derecha en la última media hora: «Es un espectáculo. Se perdió muchos partidos por lesión. Pero estamos encantados con él porque cada vez que juega pasan cosas, revoluciona los partidos. Estamos muy contentos con nuestra gente de banquillo. Salen y aportan».

Y siguiendo con nombres propios, el preparador catalán repasó el contratiempo de Sandro en el calentamiento, que le privó saltar de inicio, y de su reemplazo, el goleador Marc Cardona, quien anotaba el 2-1. «Lo de Sandro es una pena. Ha notado unas pequeñas molestias de un golpe antiguo y no se ha sentido cómodo; sabe controlar su cuerpo y no iba a poder darlo todo. Creo que no va a ser nada importante pero hasta que no se haga las pruebas no podemos decir nada».

Sobre el pichichi, realzó que «estoy muy contento por Marc Cardona, marcó el gol de la victoria aunque tuvo dos oportunidades claras en la primera parte. Me alegro por él, porque es un chico que se deja el alma».

Además de hablar de la vuelta de Valles en detrimento de Álex Domínguez –«tengo confianza máxima en los dos»– y del estreno de Kaptoum –«salió en un momento muy complicado para trabajar más en defensa que en ataque en los siete minutos finales»–, el técnico analizaba así el choque que pone fin a la sequía de alegrías de local. «Tuvimos muchas ocasiones clarísimas, pero no estuvimos acertados. Concedimos una ocasión en la primera parte en contra. Pero el golazo del Mirandés hizo que el equipo tuviera que remontar, sin volvernos locos, creyendo en lo que hacíamos y en la idea». Además, se mostró cauto en cuanto al liderato: «Tenemos 45 puntos, pero queda tanto…».