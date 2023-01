La UD Las Palmas, pendiente de una rebaja del Betis por Loren

La UD quiere sumar un delantero a la plantilla en el mercado de invierno que se cierra el martes a las 23.00 horas y tiene claro a quién quiere: Loren Morón, que pertenece al Real Betis Balompié y busca una salida en forma de cesión con la que su club también está conforme. Sin embargo, las entidades no se ponen de acuerdo en una cuestión: la inclusión de una compra obligatoria en caso de ascenso que, además, es por una cantidad que los dirigentes de Las Palmas consideran demasiado elevada. Por eso en Pío XII calificaban en este momento la operación de «complicada», aunque en ningún caso la descartaron, porque confían en que la sociedad verdiblanca baje sus pretensiones a última hora.

El Betis no cuenta con el atacante, que ni siquiera fue convocado para el partido que el equipo jugó el sábado pasado en Getafe (0-1), y pretende reforzar el ataque de cara al tramo final de la temporada, en el que luchará por clasificarse para la Champions el curso que viene y llegar lo más lejos posible en la Europa League. La UD, de su lado, tiene la sartén por el mango en la negociación, toda vez que marcha líder de la competición y no tiene la necesidad imperiosa de fichar un nueve, ni mucho menos de pagar una cifra alta -algunos medios en Sevilla informan de que sería de alrededor de 3 millones de euros- por un jugador que quizá no le interesaría en una hipotética plantilla para competir en Primera.

La UD confía en que la necesidad del club andaluz y su acuerdo con el delantero aclaren la operación

El sábado, tras el triunfo frente a la SD Huesca (1-0), el tercero en cuatro partidos de la segunda vuelta, Xavi García Pimienta dejó abierta tanto la posibilidad de que el plantel sume un refuerzo como que no. «Este fin de semana habrá gente que se ponga nerviosa a lo mejor por resultados, gente que tendrá que fichar, gente que tendrá que salir... Imagínate que viene un jugador que mejora lo que tenemos nosotros aquí, da igual la posición. Si es un jugador fiable, que lo sería, y entra dentro del presupuesto del club, pues lo incorporaremos, pero en estos momentos, ¿qué más puedo pedir a este equipo? Naturalmente, tenemos que estar abiertos», comentó.

En cualquier caso, la preferencia de la entidad amarilla es fichar sobre todo un delantero. De hecho, la liberación de la ficha de Benito Ramírez, que tendrá que ser operado de la espalda y se perderá lo que queda de campaña, fue para dejar un hueco de cara a una posible incorporación.

La llegada de otro atacante significaría que el entrenador tendría a su disposición hasta cuatro futbolistas para un sólo puesto específico, más allá de que el barcelonés pudiera utilizar a alguno como extremo al mismo tiempo. La UD valoró la opción de dar salida a Florin Andone, que no ha logrado hacerse con el puesto y es considerado el tercer delantero, pero el rumano, en principio, no está por la labor de salir, aunque la situación puede cambiar en cualquier momento en función de las necesidades de los equipos y las ofertas que puedan realizar.

La entidad amarilla insiste en que nadie saldrá; el objetivo, ocupar la ficha que deja libre Benito

Mientras, García Pimienta alabó el trabajo del exjugador del Brighton el sábado pasado, afirmó que cuenta con él y reiteró que no le ha pedido salir, como tampoco lo ha hecho ningún otro. También tuvo buenas palabras para Loren Morón, del que dijo «es un buen jugador», aunque sin aclarar si es el futbolista pretendido en los dos días que quedan de mercado o no.

De momento la UD ha sumado a sus filas a Kirian, que recupera el dorsal 20 que dejó Joel del Pino, cedido a la Balompédica Linense, y Kaptoum, que ocupó la ficha que quedaba libre, la del número 25. Ahora queda otro hueco porque Benito causó baja y Las Palmas quiere que el ‘11’ sea para Loren, pero para ello el Betis deberá rebajar sus condiciones. Hasta mañana, Las Palmas confía.