Loren Morón llega a la UD Las Palmas con alegría, la que desprende su enorme sonrisa desde que llegó a Gran Canaria. Seguramente, por algo que confesó: "Llego con ganas de volver a sentirme futbolista". No es para menos, porque en el Real Betis sólo había participado en cuatro partidos en el presente curso. Con la misma sinceridad, madurez y un don de palabra poco habitual en el mundo con los que reveló su intención más inmediata, también hizo mención a la posibilidad que tuvo de recalar en el CD Tenerife, muy real. Lo hizo con una explicación de lo más sencilla: "Son tres partes y sobre todo avanzaron más ellos dos que la parte del futbolista. Al final no salió y acabé aquí porque las partes fueron todas a una". Nada más que añadir.

Con esa sentencia cerró su presentación como nuevo jugador amarillo hasta final de temporada, aunque antes ya se había referido al asunto. "Con Las Palmas fue todo bastante rápido. Con el tema del Tenerife es verdad que hubo interés, como de muchos equipos. Es una cosa de la que se ha hablado mucho. Eso fue que hubo interés y nosotros siempre estuvimos abiertos a todos. Siempre vamos a estar agradecidos a todos los equipos que muestren interés en mí porque así me han educado: hay que dar las gracias a los que te tratan bien. El Tenerife es uno de ellos y al final he recalado aquí. Todas las partes estábamos de acuerdo y por suerte estoy aquí", avanzó.

Preparado para jugar

Ahora, porque él ha querido, está listo para jugar ya en Burgos con la UD, que se guarda una opción de compra de un millón de euros si decide quedárselo en propiedad. Cuestionado por si querría continuar la temporada que viene, fue explícito: "El objetivo está claro cuál es y si es en Primera mucho mejor para todo el mundo, pero con la experiencia que he tenido en Sevilla y en Barcelona -militó cedido una temporada en el Espanyol- a lo mejor da igual la categoría sino cómo te hagan sentir. Si aquí me van a tratar bien y voy a sentirme uno más, que creo que va a ser así, se verá a final de temporada".

De momento, por tanto, prefiere disfrutar del presente, de los elementos que le hicieron elegir la UD. "Conozco a bastante gente del vestuario -nombró a Sidnei, Kaptoum, Benito y Álex Suárez-, compañeros con los que he compartido vestuario y otros que no, pero con los que he coincidido en muchos sitios. Al preguntar y decirme el buen grupo que había me convencieron. También porque puedo encajar por mi forma de ser tanto en la ciudad como en el equipo, y sobre todo por el estilo de juego, que me puede beneficiar muchísimo. Es todo alegría, es vistoso y es muy bonito ver a Las Palmas jugar al fútbol", comentó.

Hasta en dos ocasiones se le preguntó por si se marcaba una cifra de goles, y con la misma sinceridad anterior dijo algo que no suelen decir los futbolistas. "Siempre que me he puesto algún objetivo, aunque suene mal, nunca lo he conseguido. Entonces, vengo con la mentalidad de sumar para el equipo. Vengo a un equipo que está haciendo una temporada magnífica, sé el buen grupo que hay y yo sólo vengo a aportar. Espero que sea mucho". Mejor, paso a paso.

Cómodo en diferentes posiciones del ataque

"Me siento cómodo en todas las partes del ataque. Es verdad que antes sólo era delantero centro, pero al final por adaptarme también he podido jugar en banda. En el Betis lo tenía muy complicado por Borja -Iglesias- y Willian José, pero en los entrenamientos yen partidos también he jugado en banda", añadió en cuanto a su polivalencia.

Loren ha podido disfrutar a lo largo de su carrera de entrenadores de primer nivel como Quique Setién o Manuel Pellegrini, de los que aprendió mucho. "Todos los entrenadores te marcan para algo. Con Quique, que fue cuando debuté en Primera División, absorbí el máximo aprendizaje. Él, Rubi, Pellegrini... Todos me han aportado algo y al final me han hecho ser mejor futbolista y sobre todo mejor persona. Con Pellegrini aprendí que a lo mejor necesitaba un poco más de movilidad de la que estaba acostumbrado con Quique, pero a lo mejor era más complejo el juego de Quique por mil cosas que no vamos a entrar aquí a debatir. Cada entrenador es un mundo pero tienes que aprender de todos", señaló el delantero.

"A la afición le doy las muchas gracias. Desde que salió la noticia hasta que ayer se hizo oficial me han transmitido mucho cariño. Es una afición muy pasional y así me lo han demostrado por las redes". Para conocerla deberá esperar a la cita frente al Lugo el sábado 11 de febrero.