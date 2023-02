Sergi Cardona es un fijo en la UD Las Palmas. Tanto, que es el futbolista de toda la plantilla que más minutos suma, con 2.030, por delante de Eric Curbelo, el segundo, y Álex Suárez, el tercero. Por eso su continuidad en la entidad, al menos a día de hoy, resulta imprescindible, pero en cuanto acabe la presente temporada el lateral entrará en su último año de contrato, lo que significa que el club, para sacar rédito económico con él, tendrá que venderle o renovarle al alza. Sólo hay una manera de que la continuidad del de Lloret de Mar (Gerona) esté garantizada: el ascenso del equipo a Primera División.

No lo confirmó con rotundidad, pero sí lo deslizó en su comparecencia posterior al penúltimo entrenamiento antes de que la UD reciba al CD Lugo el sábado (20.00 horas) en el Estadio de Gran Canaria. "La verdad es que no es algo en lo que piense. En lo único que pienso es en el equipo en Primera División y ojalá sea así. Ojalá pueda estar jugando aquí en Primera División", comentó en primera instancia. En segunda, apostilló: "Al final no es algo en lo que piense mucho. Como todos los jugadores, tengo mucha ambición y siempre quiero más, pero eso empieza por conseguir el objetivo este año y luego vendrá todo lo que tenga que venir".

Finalmente, antes la pregunta directa de si su continuidad está supeditada al ascenso, señaló: "El objetivo y la ambición es subir a Primera y no hay ningún pacto con el club ni nada de eso. Cuando llegue el momento de pensar en esas cosas en verano me sentaré con el club estemos en la situación que estemos y se decidirá qué se hace. Obviamente yo tengo muchas ganas de seguir aquí, pero no pienso en eso porque es descentrarse de lo que toca".

Confianza

También a título personal, Sergi Cardona agradeció tener "la confianza del míster", y dejó claro que por mucho que sea el futbolista más utilizado, "imprescindible en este equipo, por suerte, no hay nadie". "Se ha demostrado que falte quien falte el equipo siempre responde. El que entra sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Creo que esa es la grandeza del equipo. Todo el mundo tiene muy claro a qué se juega, cómo se juega y está preparado para rendir", añadió.

Un equipo que quiere aspirar a hacer grandes cosas debe empezar por la solidez defensiva

Tras el punto de Las Palmas en Burgos el pasado lunes (0-0), el lateral amarillo, de 23 años, comentó que "si no se puede ganar, al menos no perder", y destacó la capacidad del equipo para resistir cuando tiene que hacerlo: "Es una de las claves. Estamos siendo más fiables que el año pasado. Somos el equipo menos goleado con el Burgos y yo creo que un equipo que quiere aspirar a hacer grandes cosas debe empezar por la solidez defensiva".

"No hay ninguna semana, creo, que todos los de arriba ganen. Siempre hay alguien que falla, siempre. Eso dice mucho de la categoría y de lo competida que está. Hay que valorar en ese sentido la regularidad que está teniendo el equipo", agregó sobre la igualdad en la competición.

En cuanto al próximo encuentro frente al cuadro gallego, el catalán avanzó que "va a ser muy complicado porque ahora en la segunda vuelta todo el mundo se está jugando muchos cosas". "Van a competir bien. Si queremos ganarles y crearles ocasiones vamos a tener que poner mucho ritmo, estar muy ordenados, insistir mucho. Aunque se encierren los equipos, sobre todo aquí en casa, hemos sido capaces de crearles ocasiones y creo que ahí está la clave: seguir creando ocasiones y aprovecharlas", dijo Sergi Cardona.