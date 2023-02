Coco, un fijo para Pimienta y un valor al alza de la UD

La progresión de Saúl Coco en la UD Las Palmas parece no tener límites. Es, por detrás de Álex Suárez, el futbolista revelación del cuadro amarillo en la presente temporada. Para Xavi García Pimienta es un fijo: ha participado en 22 de los 26 duelos, 20 de ellos como titular, y no empieza en el banquillo desde la décima jornada. Entre las virtudes que destaca el técnico catalán para considerarle imprescindible están su velocidad, capital a la hora de correr para atrás en un equipo que defiende muy lejos de su área, y, sobre todo, su capacidad para iniciar las jugadas.

El pasado lunes, en El Plantío, estuvo imperial. En defensa se mostró muy seguro, infranqueable gracias a sus anticipaciones y su poderío en el juego aéreo; en ataque, comenzó las acciones ofensivas un buen número de veces. El técnico le dio la potestad de avanzar para tratar de encontrar a los interiores y a los extremos, fundamentalmente a Moleiro, que partía desde la banda izquierda hacia el centro. Sus balones en largo a las espalda de los laterales también fueron un recurso ante un rival acostumbrado a presionar a partir del centro del campo. Y en otras ocasiones encontró a Jonathan Viera cuando el ‘21’ bajaba a iniciar la jugada.

El central, renovado hasta junio de 2025, cumple 24 años en plena progresión como futbolista

De alguna manera, en Burgos Coco participó mucho en el juego de la UD, fue protagonista, al igual que lo ha sido prácticamente desde que el barcelonés le dio la alternativa en marzo del año pasado, cuando Las Palmas, con su triunfo en Valladolid (0-1), comenzó una remontada histórica que le llevó a terminar la fase regular del campeonato en la cuarta plaza. Ese día el canterano fue titular y no volvió a salir hasta que se fracturó el hombro derecho a falta de cuatro jornadas. No pudo jugar más.

Mismo panorama

Con el arranque del nuevo curso nada cambió para el de Arrecife, que ayer cumplió 24 años, aunque en el tramo inicial fue suplente en varios encuentros. En cuanto quedó recuperado de un problema en el pie que tuvo en Anduva, ya no dejó su sitio. Ahora forma una pareja fija con Eric Curbelo, con el que se compenetra muy bien. La mayor capacidad técnica del lanzaroteño se equilibra con la mayor ferocidad del satauteño. Y los dos son igualmente rápidos. Como resultado: la defensa –junto a los laterales Álex Suárez y Sergi Cardona– más sólida del campeonato, con sólo 15 goles encajados –los mismos que el Burgos–.

Por todas sus virtudes Saúl Coco se ha convertido en uno de los valores al alza de la UD Las Palmas. La entidad amarilla renovó el contrato del futbolista el verano pasado hasta junio de 2025, por lo que aún le queda esta temporada y las dos siguientes con un objetivo no sólo deportivo, sino también económico, porque entienden en el club que es uno de los activos principales con que cuenta para obtener un beneficio económico en forma de venta al final del presente curso o del siguiente.

Cabe recordar, además, que el central participó en la Copa África el año pasado con la selección de Guinea Ecuatorial –quedó eliminada en cuartos de final–, país del que es originario su padre, lo que aumentó su exposición en el mercado internacional. La previsión es que vuelva a una convocatoria en cuanto se retome la competición, lo que le privaría de jugar con el equipo amarillo.

En cualquier caso, para Coco supone un progreso. Son varios los clubes que le siguen de cerca, una cuestión que asegura vivir «con naturalidad». «Evidentemente estoy contento porque estoy en un buen momento y estoy creciendo en confianza. Se la intento devolver al míster con rendimiento», comentó a principios de diciembre, justo después del doble compromiso de Las Palmas en Asturias frente al Sporting y el Oviedo.

El club le considera un activo que puede dar un rédito a nivel económico mediante un futuro traspaso

El de Arrecife, en cualquier caso, no tiene prisa por marcharse. Al igual que sus compañeros que renovaron recientemente como Moleiro, Sergi Cardona y Loiodice, un ascenso a Primera División garantizaría su continuidad en la UD. Si no, la eventualidad de un traspaso no estaría descartado.

De momento, disfruta de una temporada para soñar, y además lo hace junto a compañeros que, como él, salieron del Anexo. Hay un dato que refleja la importancia de los zagueros canteranos en la UD actual: después del lateral izquierdo de Lloret de Mar, que es el que más minutos suma tras la disputa de 26 jornadas, con 2.030, los siguientes son Eric Curbelo, con 1.995, y Álex Suárez, con 1.891. Después viene Enzo Loiodice, con 1.870, y en quinta plaza aparece Saúl Coco, con 1.734.

En busca del gol

Los números, por tanto, demuestran la confianza que García Pimienta tiene en el lanzaroteño, que aún no se ha estrenado como goleador ni dado una asistencia. Pero lo ha buscado, sobre todo de una manera. «Creo que para un equipo es positivo tener diferentes recursos y el golpeo de fuera del área es uno que se está perdiendo en el fútbol. Entonces a veces me da por probar y ojalá pueda llegar más pronto que tarde», comentó en su día.

Pero su misión es otra: ser el líder de la defensa. Por su planta –mide 1,88 metros– y su velocidad en un baluarte en la defensa; por su buen manejo y golpeo del balón también es mucho más que un recurso en ataque. En su debe, varios despistes o excesos de confianza que han provocado ocasiones claras del rival. Nada corregible en un auténtico valor al alza.