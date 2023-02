La pólvora, al servicio de Xavi García Pimienta. Su sistema incluye un único delantero centro puro, pero eso no significa que los jugadores de la plantilla específicos de esa posición, Marc Cardona, Sandro Ramírez, Florin Andone y Loren Morón, no puedan actuar en otro sitio. De hecho, el lunes pasado, en Burgos, el pichichi del equipo jugó como extremo derecho y el futbolista cedido por el Real Betis como referencia en ataque, una práctica que, según el técnico, será habitual. "No puede ser que juguemos solamente con uno porque entonces hay tres jugadores que están fuera. Tenemos variantes suficientes. Veremos muchas veces como mínimo a dos delanteros juntos en la punta del ataque", avanzó el barcelonés.

El entrenador de la UD, sin embargo, no aclaró si ejecutaría esa idea en el próximo encuentro frente al CD Lugo, penúltimo clasificado y que hará que el partido, para García Pimienta, sea "exigente". "Con Joan -Carrillo- ya se vio un cambio. Fue muy superior al Ibiza (0-0) en juego, posesión, ocasiones, remates, intensidad... Es un equipo que está necesitado, lo que hace que sea todavía más complicado. Nos va a exigir mucho más a nosotros. Vamos a tener que hacer un partido completísimo. Ojalá en el minuto 20 vayamos ganando, pero si no, es un partido de paciencia, de ritmo de balón, de estar atentos. Si no, nos van a entrar la prisas", comentó.

El barcelonés señaló, además, que han "tenido el tiempo suficiente para descansar y recuperar a todo el mundo" en los cuatro días que han trascurrido desde el encuentro en El Plantío, aunque reveló que Nuke Mfulu sigue sin estar al 100%. Cuestionado por la solidez defensiva del equipo, el menos goleado, junto al Burgos (15), resaltó: "Nos hace fuertes conceder tan poco al equipo rival y eso es mucho mérito de los jugadores, más todavía teniendo en cuenta la forma que tenemos de defender cuando no tenemos el balón, muy lejos de la portería, asumiendo muchos riesgos".

La suplencia del barbateño

Preguntado por la suplencia de Pejiño en la última jornada, explicó: "Creo que llevaba nueve titularidades consecutivas. El otro día el partido iba a ser muy exigente. íbamos a tener mucho balón, pero también iba a haber muchas transiciones a nivel defensivo. Pensamos que era mejor que jugase otro, en este caso Marc Cardona. Creo que lo hizo muy bien, también a nivel ofensivo. No jugó por una decisión mía. En ningún caso fue porque no estuviese preparado o no estuviese bien".

También a nivel individual hizo una referencia a Saúl Coco, el quinto jugador más utilizado en lo que va de temporada y que se encuentra en un gran estado de forma. "Es un chico con mucho margen de mejora todavía. Ayer cumplió 24 años. Tiene toda su carrera deportiva por delante. Ha demostrado que es un jugador muy interesante. Soy muy optimista con él porque le veo trabajar en el día a día, veo la concentración y las ganas que tiene de conseguir algo importante y ese es el éxito más rotundo que puede tener un futbolista para dar un paso más en su carrera", señaló el catalán.

García Pimienta, además, dio algo de luz a la situación de Vitolo, que no juega desde mediados de diciembre pasado. "Vito sigue con su proceso. No hay ninguna fecha marcada para su vuelta. No tiene ningún tipo de presión. El chico está pasando un calvario y hay que reconocerlo. Está haciendo todo lo posible para recuperarse lo antes posible. Cuando esté, nos va a ayudar. No puedo decir fechas porque no la sabemos", sentenció.