Es un día para no fallar. A estas alturas de la película, cuando cada uno se posiciona para estar en el mejor lugar posible en el tramo decisivo de la temporada, que el líder no gane al penúltimo es una concesión demasiado grande. El CD Lugo actual, con Joan Carrillo al mando tras debutar el fin de semana pasado, es mejor que el de hace un tiempo, pero no es argumento suficiente para que el líder no sume los tres puntos en su casa, ante su gente (20.00 horas, LaLiga SmartBank TV).

No hay nada que indique, por otra parte, que la UD Las Palmas vaya a tropezar, sobre todo porque no ha perdido en los cinco partidos que se han disputado de la segunda vuelta, suma cuatro victorias en los últimos seis encuentros y no tiene bajas significativas. Por si fuera poco, es el equipo menos goleado del campeonato (15) y se enfrenta a uno que ha marcado sólo un tanto en cuatro choques –dos en ocho–. Datos, todos ellos, prometedores. Así que si la UD se muestra igual de concentrada e intensa que en los partidos precedentes –salvo en contadas acciones– tendrá mucho del camino andado para adjudicarse su tercera victoria consecutiva en el Gran Canaria y mantener la primera plaza. García Pimienta vaticina el mismo partido que todo el mundo, con un rival replegado en busca de algún contraataque y de acciones a balón parado que le permitan acercarse al gol, frente a un equipo que tendrá el balón la inmensa mayoría del tiempo y que deberá imprimir mucho ritmo a sus acciones para poder crear peligro. Y que deberá estar fino de cara a la portería contraria para disfrutar, al fin, de un duelo tranquilo, porque ocasiones se presume que tendrá. Loren, Marc o los dos Nuke Mfulu, tal y como reveló el técnico, sigue sin estar a tope y por eso Fabio, en un gran estado de forma, apunta a continuar en el mediocentro. La duda principal radica, una vez más, en el extremo derecho. El dueño de ese lugar era Pejiño hasta que el barcelonés le sentó el lunes pasado en Burgos para situar ahí a Marc Cardona, trasladado desde el centro hacia el costado para beneficio de Loren. El estratega argumentó que las transiciones del cuadro de Calero iban a ser muy rápidas y por eso requería de un jugador con mayor capacidad de sacrificio defensivo. El Lugo es distinto, por lo que el barbateño, de los mejores del curso, podría recuperar su sitio. Donde no se prevén variaciones es en la defensa –Álex Suárez, Coco, Curbelo, Sergi Cardona–, en los interiores –Loiodice y Jonathan Viera– ni en la izquierda –Moleiro–. Si el catalán opta finalmente por Pejiño, Marc Cardona y Loren se disputarían el puesto de nueve. Enfrente, el Lugo de Carrillo, muy mejorado la última semana con respecto a las anteriores pese a que no consiguió batir la meta del Ibiza (0-0), llega con dos refuerzos sumados esta misma semana, Gui Guedes y Stefan Scepovic, un clásico de la Segunda División. Con él el equipo gallego pretende poner fin a su sequía goleadora. El grancanario Alberto Rodríguez, ex del Tamaraceite, será titular en el centro de la defensa. No hay cabida para nada que no sea la victoria por mucho que la UD no tenga la urgencia de ganar; se lo ha ganado. Pero le convendría guardarse un posible fallo para cuando el rival sea de arriba. Por eso esta noche es para sumar y también agradar.