Alivio con Moleiro en una UD Las Palmas obligada a cambios

Un equipo nuevo en Leganés, aunque no del todo. Xavi García Pimienta tendrá que modificar un equipo que había moldeado semanas atrás porque hay dos titulares que no podrán estar: Sergi Cardona y Fabio González, ambos sancionados por acumulación de amonestaciones. La ausencia del mediocentro cobra más importancia si cabe no sólo porque estaba en un gran estado de forma, el mejor de su carrera profesional, sino porque Nuke Mfulu, el titular hasta que terminó la primera vuelta, es duda porque aún siente molestias derivadas de la lesión muscular que padeció a principios de año. Al menos, Alberto Moleiro, el mejor del equipo en los dos últimos encuentros, sí estará pese a que tuvo que ser sustituido en el choque del sábado pasado frente al CD Lugo (3-0).

Por fortuna para la familia amarilla, el tinerfeño no sufrió lesión alguna, sino que tuvo una sobrecarga fuerte en el isquiotibial izquierdo producto del esfuerzo enorme que realizó durante todo el choque. Habían transcurrido casi 70 minutos de encuentro cuando el centrocampista se tiró sobre el césped tras la disputa de un balón. Reconoció de inmediato que no podía seguir: se llevó la mano izquierda a la parte de atrás del muslo del mismo lado y con la derecha hizo el gesto inequívoco de la sustitución. Hasta ese costado acudieron Jonathan Viera, primero, y Marc Cardona, después, para estirar la pierna del jugador. También el árbitro Cordero Vega, que igualmente hizo lo posible por auxiliar al '10'. Finalmente llegaron el médico Diosdado Bolaños y los fisioterapeutas Juan Naranjo y Raúl Quintana tras cruzar el campo y en el recorrido hasta regresar al banquillo floreció una duda. Porque Moleiro cojeaba de manera ostensible y no paraba de llevarse la mano a la zona afectada. Por eso en un primero momento hubo un cierto temor a que el futbolista pudiera haber sufrido una microrrotura muscular, sin embargo, no fue para tanto: sólo padeció una fuerte sobrecarga, lo que garantiza su presencia el sábado que viene (17.30 horas) en Butarque, y eso ya es una gran noticia por la trascendencia que ha tenido el tinerfeño en el equipo en los últimos choques. Después de 10 titularidades consecutivas, el '10' por fin se siente un fijo y esa confianza del entrenador ha repercutido para muy bien en su juego. La aportación del mediapunta Vertical como ninguno, el mediapunta aporta un ritmo, una velocidad y una sensación de peligro constantes. Aún se les resiste el gol, pues en 26 partidos que ha jugado -sólo se perdió la cita de la primera vuelta frente al Granada por estar convocado con la selección española sub 21- no ha marcado un sólo tanto, pero al técnico no le preocupa. El jugador, por su parte, tampoco lo considera un problema, pero desde fuera se le ve con ganas de dejar atrás esa mala racha. Ante el cuadro gallego dejó cuatro disparos y la mitad de ellos estuvieron cerca de convertirse en tantos. La suerte tampoco le ha ayudado en ese sentido en toda la temporada, ya que ha estrellado cuatro balones en los postes. A cambio, es el máximo asistente del equipo, con ocho, la última a Loiodice, y eso es lo que agradece García Pimienta. Para el barcelonés es una alegría poder contar con Moleiro el sábado sobre todo porque ya cuenta con una baja segura para el centro del campo, la de Fabio González, titular, con pleno de minutos, en los seis partidos que se ha perdido Mfulu por lesión. El de Ingenio vio su quinta tarjeta amarilla ante el Lugo y está sancionado, mientras que el franco-congoleño no termina de estar del todo recuperado. García Pimienta reveló que las resonancias magnéticas practicadas al mediocentro no revelan ninguna rotura y que son las malas sensaciones del jugador las que le han impedido regresar. Estuvo en el banquillo en Burgos, pero desapareció días después. La previsión es que se sume poco a poco al grupo a partir del martes. En cualquier caso, lleva mucho tiempo sin participar, por lo que está casi descartado para ser titular. En el caso de que el franco-congoleño no pueda estar disponible, Loiodice retasaría su posición La ausencia de los dos mediocentros obligaría al catalán a retrasar a Loiodice a esa posición, nada desconocida para el francés, y colocar a Óscar Clemente junto a Jonathan Viera en los interiores. La solución para el lateral izquierdo, sin embargo, es más evidente: Enrique Clemente será el sustituto de Sergi Cardona, con el que el técnico se enfadó públicamente por haber hecho una falta innecesaria en el tramo final de un choque sentenciado. Así la UD que tratará de defender el liderato frente al Leganés será distinta, como mínimo, en dos de las tres líneas. En la delantera, Pejiño, Loren y Moleiro están llamados a repetir. Es previsible que se sume un miembro más a esa zona, Sandro Ramírez, que la semana pasada ya trabajó con el grupo y podría regresar a la convocatoria. En todo caso, no será titular y su presencia en la convocatoria dependerá de su evolución durante la semana. No es un problema para García Pimienta, ya que cuenta con mimbres más que fiables para que los percances no supongan un lastre. Entre ellos, Moleiro.