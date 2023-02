Pimienta se enfada con uno de sus jugadores

Dentro de toda la felicidad que arrojaba García Pimienta a la conclusión del partido contra el Lugo, hubo un pequeño espacio para la autocrítica y el resquemor con uno de sus jugadores. El técnico amarillo le dio un tirón de orejas a Sergi Cardona. «No puede hacer esa falta en el minuto ochenta y pico si está apercibido, estoy enfadado con él, se tiene que quedar delante del contrario para que no le enseñen esa tarjeta», resaltó el míster, que lamenta tener que perder al lateral la próxima jornada contra el Leganés.

A su vez, admitió Pimienta que tenía planeado proteger a los jugadores que estaban apercibidos de sanción, y por eso sustituyó a Coco en el 82’: «Pensamos que Enrique Clemente podía entrar, pero con la tarjeta de Sergi al final protegimos a Saúl y le dimos descanso a Jony», indicó, a la vez que había admitido que la amarilla de Fabio en la primera parte «era necesaria» para cortar el ataque del Lugo.

En cuanto a la alegría del resultado, el catalán expresó que «tenía ganas de un partido así» y subrayando que «de jugar a este nivel, el equipo estará cerca de ganar el resto de partidos que quedan».

Cuestionado sobre la ausencia de Mfulu en la convocatoria del partido, el entrenador no pudo dar una explicación contundente al estado del franco-congoleño. «A Nuke le hicimos una pequeña prueba y no remite el dolor. No sale nada. Cuando se encuentre mejor entrará con el equipo. Las imágenes no muestran nada. En tres o cuatro días veremos. En el entrenamiento de antes de ayer notó molestias. No vamos a correr ningún riesgo. A mitad de la próxima semana veremos si está disponible», reflejó.

En cuanto a las molestias de Moleiro, que se retiró cojeando del terreno de juego, explicó que fue «porque se le subieron los gemelos por la entrega física que hace en defensa», un apartado que Pimienta resalta y que valora también porque «es muy valiente con sus rivales, que van muy fuerte contra él», añadió el entrenador.