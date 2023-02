El socio de Viera y Pedri

Un nuevo reencuentro con Juanjo Narváez. El colombiano, que hace no mucho militó en la UD Las Palmas, ha caído ahora en el CD Leganés, rival de los amarillos el próximo sábado (17.30 horas) y al que llegó cedido por el Real Valladolid, con el que no jugó un sólo partido de Liga en la primera mitad del campeonato. El pasado lunes debutó en la derrota de su nuevo equipo en Santander (2-1), y ahora vuelve a medirse contra un equipo en el que dejó cierta huella en la temporada 2019-20, la de Viera y Pedri.

Porque en ese equipo en el que brillaba el talento del grancanario, que estuvo cuatro meses en la UD prestado por el Beijing Guoan, y del tinerfeño, que lo hacía en su caso por el FC Barcelona –lo había fichado ese verano sin que el de Tegueste hubiese debutado en el fútbol profesional–, Narváez era un miembro más del ataque, sobre todo como delantero centro.

El colombiano siempre se ha dejado querer desde que se marchó del club, donde estuvo cedido por el Betis

No era su posición original, o por lo menos no había llegado a Las Palmas cedido por el Real Betis con la vitola de nueve, pero Pepe Mel, el que comandaba aquel equipo, le utilizó ahí por circunstancias. No le fue mal, porque el colombiano, desde que alcanzó la titularidad en la jornada 14, allá por noviembre de 2019, marcó cinco goles con los que contribuyó a una magnífica racha de cuatro triunfos consecutivos que colocaron a la UD en los puestos del playoff al final de la primera vuelta.

Luego Viera se fue, a Narváez le partieron literalmente la cara con una patada en Fuenlabrada y el equipo se hundió. Tras la pandemia, el delantero sumó otros dos tantos y regresó a Sevilla, desde donde se trasladó a Zaragoza, el que más le pagó para quedarse con sus servicios.

Tras dos temporadas en el club maño –11 tantos– ahora amenaza a la UD con el Lega después de dejarse querer continuamente, sin éxito, para regresar a la Isla. Seguramente, porque se llevó un buen recuerdo.