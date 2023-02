El enésimo guiño para continuar en el banquillo de la UD y lluvia de pétalos de rosas para Viera -un gol en las últimas seis contiendas tras regresar de su dolencia muscular-. El preparador barcelonés Xavi García Pimienta, que cumple 50 partidos el sábado en el Municipal de Butarque ante el CD Leganés en la 28ª jornada (17.30 horas, LaLiga SmartBank TV), confía en estirar su ciclo más allá del 30 de junio y confirma la vuelta de Sandro Ramírez y Nuke Mfulu a la convocatoria.

En relación a la situación de Kirian Rodríguez -convocado ante el Lugo el pasado sábado-, advierte que "aún no está para jugar". La solidez defensiva (0,55 goles por partido) es un dato histórico. La mejor versión defensiva de la UD en toda su historia en Segunda con un gran trabajo de Curbelo, Coco y Suárez también fue analizada por el técnico: "Hay que mantener esta línea".

En relación a la falta de pegada del Mesías de La Feria, resaltó el compromiso del '21' y su condición de líder. "El nivel de Jony [Viera] siempre es destacable. El de Moleiro es excelente y no ha marcado. Pero en el caso de Viera, es increíble. Debemos jugar y valorar con su estado de forma. Si lo ve entrenar, es el más comprometido y es un líder para nosotros. Aporta todo lo que tiene".

Asunto Kirian y un pichichi exprés

Cuestionado por el porcentaje del nivel físico de Kirian, Pimienta reclama cautela y máxima precaución tras superar un cáncer. "No me atrevo a dar porcentajes, aún no está para bajar. Acumula unas seis semanas de trabajo tras permanecer seis meses de baja. Se entrena a un gran nivel y entrará sin presión. Hay que recordar que no supera una lesión al uso, tenemos que arroparlo y debe seguir con su preparación".

Sobre Loren Morón, se estrenó como realizador de la UD en su segundo partido ante el Lugo. Ha firmado una integración exprés. ¿Por qué? "No me sorprende su integración, en este vestuario hay un grupo magnífico y eso ayuda. Además de traer a un gran jugador hay que fichar a una gran persona. Teníamos muy buenas referencias, al igual que con Kaptoum y venía de trabajar al cien por cien con su equipo. La integración es magnífica. Y marcó un tanto de delantero, aunque no sabe muy bien como lo hizo".

La competencia en la figura del nueve es tremenda con el citado Loren, Marc, Sandro y Florin. "Eso nos hará más fuertes". Considera al CD Leganés como firme candidato al ascenso. "Es uno de los partidos más exigentes de toda la temporada. Es uno de los mejores equipos de la categoría. Me encanta su entrenador [Idiakez] y la propuesta".

Confía en acabar con la maldición de Butarque. La última victoria de la UD en el feudo pepinero, que cumple 25 años, se remonta a 2005. "Las estadísticas están para romperlas".

Nuke y el relevo de Fabio

Con Nuke Mfulu en la relación de citados, se abre el debate en busca del relevo del sancionado Fabio González. "Nuke está a disposición del técnico, si lo estimo oportuno...Luego está Enzo que también puede jugar en esa posición". Además, premió la labor de sus superiores para armarle un plantel temible en busca del ascenso por la vía directa. La meta es emular a Kresic, que conquistó el salto de categoría como campeón de Segunda (2000). "Estoy satisfecho con el trabajo de Miguel Ángel Ramírez y Luis Helguera para diseñar un plantel muy competitivo".