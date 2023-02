Un punto de valor (1-1) para Xavi García Pimienta por la entidad del rival, el CD Leganés, por mucho que el cuadro pepinero jugara con un futbolista menos desde el minuto 16 por la expulsión de Juan Muñoz y la UD no fuera capaz de generar ninguna ocasión de gol clara. "No sé si hemos perdido dos puntos o no, sé que sumamos uno. Cuando el contrario juega tanto tiempo con un jugador menos parece que vas a ganar el partido, pero la realidad no es esa. Recuerdo que en Villarreal jugamos nosotros con un jugador menos y fuimos capaces de ganar. La clasificación no muestra el nivel del Leganés. Con uno menos ha sido un equipo honrado. No nos han concedido ocasiones de gol y eso es mérito suyo", valoró el técnico en la sala de prensa de Butarque.

"Sí que es cierto que tendríamos que haber estado mucho más precisos en la última parte del campo para generar más ocasiones. Ha habido muy buena actitud por parte de los jugadores", admitió, por otra parte, aunque insistió nuevamente en el mérito del conjunto de Imanol Idiakez: "El punto se lo gana el Leganés, no se lo regalamos nosotros". En referencia a si pudo haber hecho un planteamiento más ofensivo en la segunda parte para buscar el gol, comentó que lo intentó. "Hemos sacado a Loren, a Marvin, a Sandro... Hemos hecho todo lo posible para generar más ocasiones de gol, pero no ha sido posible. Le doy mérito al Leganés", dijo, al tiempo que recordó que les "tocaba estar bien ordenados atrás para conceder lo mínimo posible", en relación a los contraataques del rival. El partido hubiese sido mucho más bonito si hubiésemos jugado once contra once Cuestionado por si la UD fue incapaz de descifrar el entramado defensivo del Lega, el barcelonés hizo la siguiente valoración: "El partido hubiese sido mucho más bonito si hubiésemos jugado once contra once. Seguramente hubiésemos sufrido más en defensa, estoy seguro, pero quizás hubiésemos tenido más opciones de llevarnos el partido". García Pimienta también quiso dejar claro que la sustitución de Pejiño al descanso se debió "única y exclusivamente a la tarjeta" que había recibido. "El partido estaba muy tonto, estaba de aquella manera y hemos preferido no arriesgar ni con Enzo ni con Pejiño sabiendo que perdíamos un poquito de potencial ahí", reconoció. Sobre la afición, presente en varios centenares en Butarque, el entrenador amarillo aseguró no tener "palabras" para expresar su gratitud. "Me hubiese encantado poder brindarles la victoria de hoy, pero no ha sido posible", concluyó.